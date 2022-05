« À Four Seasons Hôtel Montréal, nous tenons absolument à offrir des séjours personnalisés et inoubliables à nos invités, a déclaré David Wilkie , directeur général de Four Seasons Hôtel Montréal. Le fait de nous aligner à une marque ayant la même vision que nous était de la plus haute importance. Guerlain personnalise chaque traitement en fonction de la ville environnante, et nous avons hâte de mettre en valeur la personnalité unique de Montréal à nouveau spa. »

Après avoir bénéficié d'améliorations de conception et de décor, les huit salles de traitement du spa, y compris la suite de couple, servent de sanctuaire apaisant et permettent de s'évader de la ville. Offrant une gamme de traitements corporels, de soins du visage et de services de massage axés sur les résultats à l'aide de produits au rendement avancé, le Guerlain Spa au Four Seasons Montréal se fait le champion des moments essentiels de bien-être. Les membres du spa collaborent avec des spécialistes mondiaux pour améliorer continuellement leurs techniques; chaque traitement Guerlain a été développé pour atteindre des niveaux extraordinaires de personnalisation sophistiquée. Que les invités recherchent des traitements faciaux anti-âge révolutionnaires qui favorisent une peau renouvelée et des résultats immédiats, ou des massages méditatifs qui promettent de redynamiser leur corps et leur esprit, la gamme de services robuste du spa garantit que chaque invité trouvera ce qu'il désire.

« Le spa a toujours répondu aux besoins de nos clients, mais nous chercherons toujours à améliorer leur expérience et, en partenariat avec Guerlain, nous avons réussi à le faire, a affirmé Stephanie Cherbakow Baron, directrice du spa de Four Seasons Hôtel Montréal. Nous sommes heureux d'accueillir de nouveau des visages familiers et de présenter de nouveaux invités à notre équipe de praticiens talentueux qui rehaussent continuellement la norme pour un service et une hospitalité de qualité exceptionnelle. »

Situé au niveau le plus bas de Four Seasons Hôtel Montréal, le Guerlain Spa au Four Seasons Montréal sera ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. Si vous souhaitez organiser une expérience de spa personnalisée, veuillez composer le +1 514 843-2700, ou cliquez ici pour réserver un traitement.

SOURCE Four Seasons Hotel Montreal