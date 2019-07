Le Guangxi, en Chine méridionale, lance des projets d'investissement dans les mégadonnées pour dynamiser le secteur numérique

BEIJING, 2 juillet 2019 /CNW/ - La région autonome Zhuang du Guangxi, située dans le sud de la Chine, a annoncé récemment 119 projets de mégadonnées pour attirer des investissements propres à renforcer l'industrie numérique locale.

Cette annonce s'inscrit dans le sillage du Salon de l'investissement et de la coopération de l'industrie des mégadonnées du Guangxi, qui s'est tenu à Beijing le 28 juin, une importante plateforme de communication pour accueillir dans le Guangxi de grandes entreprises nationales spécialisées dans l'Internet et les mégadonnées.

Cet ensemble de projets, qui couvrent des dizaines de domaines, notamment les transports intelligents, les villes intelligentes, le contrôle numérique haut de gamme, le commerce électronique transfrontalier, l'agriculture moderne, les sports électroniques, le cinéma et l'animation et la conduite sans conducteur, vise à transformer le Guangxi pour en faire un nouveau haut lieu de l'économie numérique en attirant des entreprises nationales et étrangères.

Selon Yang Jinbai, vice-président du gouvernement populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, ces projets-programmes, triés sur le volet, ne représentent pas seulement une forte demande du marché. Ils offrent aussi de bonnes perspectives de développement, et le Guangxi espère en faire des projets phares alors que se développe une grande industrie des mégadonnées.

La majorité de ces programmes, dont l'investissement total se chiffre à plus de 70 milliards de yuans, mobilisent un investissement supérieur à 500 millions de yuans et 25 d'entre eux nécessitent un investissement de plus d'un milliard de yuans, a expliqué Xi Yang, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi et chef du bureau de développement des mégadonnées.

D'une manière générale, le Guangxi dispose d'avantages uniques en termes de ressources géologiques, écologiques et naturelles, qui constituent une base solide pour le développement de l'industrie des données volumineuses. Le Guangxi, déjà la seule région autonome à être reliée par voie terrestre et maritime à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), est aussi un point de connectivité vital pour la Ceinture et route.

En février, suite à l'approbation du plan de construction du Port d'information Chine-ANASE, le Guangxi a lancé un appel d'offres axé sur cinq types de plateformes : infrastructure, partage d'informations, coopération technologique, services économiques et commerciaux et échanges culturels.

Actuellement, le Guangxi est en train d'accélérer la construction du grand canal de communication international orienté vers l'ANASE. En attirant des entreprises dans le Guangxi, les incitant à investir, et en signant des accords de coopération avec des entreprises membres de l'ANASE, la région autonome a grandement amélioré la capacité du Port d'information Chine-ANASE à desservir l'ANASE.

L'année dernière, le Guangxi a vu son économie numérique générer environ 580 milliards de yuans en termes de production, en hausse de plus de 13 % sur un an, représentant 28,9 % de son produit économique régional.

