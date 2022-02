Le Groupe Velan Media se dote d'une direction du recrutement

Après l'obtention d'un BAA en ressources humaines et 10 ans d'expérience au sein d'entreprises actives dans le domaine du recrutement, Souad Mallouh a intégré les rangs du Groupe Velan Media en 2020 à titre de recruteuse senior. Elle s'y est rapidement distinguée et y a fait ses preuves en tant que cheffe d'équipe, si bien qu'elle assume désormais la direction complète du département d'acquisition de talents de GVM.

« Grâce à son expertise en recrutement diversifiée, à ses talents en gestion et en formation, et à son vif intérêt pour les dernières tendances sur le marché de l'emploi, Madame Mallouh est la personne idéale pour faire de Groupe Velan Media une entreprise incontournable en matière d'acquisition de talents », souligne René Lewandowski, PDG du groupe.

À son nouveau poste, Souad Mallouh s'attelle déjà à doubler le nombre de recruteurs, juniors et seniors, destinés à faire rayonner ce qu'elle nomme « La différence GVM ».

« Nous disposons de grandes forces, dit-elle. Une gamme de services bien plus large que le recrutement lui-même, une équipe agréable, soudée et à l'affût du marché, une vision qui privilégie la qualité à la quantité. Mon souhait le plus cher, c'est donc que cette différence GVM fasse sa marque à l'échelle du Québec, et pourquoi pas ensuite à l'international. »

Présentation du Groupe Velan Media

Le Groupe Velan Média est la société mère du site d'informations juridiques Droit-Inc, spécialisé dans le domaine juridique au Québec, ainsi que des sites d'emplois Auto-jobs.ca, Espresso-jobs, Secrétaire-inc et Génie-inc. Il offre également une gamme complète de services de recrutement, de chasse de têtes et de marketing numérique en lien avec ses différentes plateformes.

Groupe Velan Média sur le web

https://groupevelanmedia.com/

https://www.linkedin.com/company/groupe-velan-media/

Renseignements: Source : René Lewandowski, PDG, Groupe Velan Média Inc, Tél. : 514-992-6777, Courriel : [email protected]