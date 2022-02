Le Groupe Velan Media renforce sa direction des ventes

Arrivée au sein de GVM en 2019 après une première carrière dans le domaine de la gestion et des ventes alimentaires, dont un passage au sein de l'entreprise Sobey's, Marie-Hélène Talbot a accompagné pas à pas l'essor du groupe depuis trois ans. Tout d'abord coordonnatrice du service à la clientèle au sein d'une petite équipe de cinq personnes, elle a rapidement élargi son rôle aux ventes et au recrutement face à l'explosion des demandes depuis le début de la pandémie de Covid-19. Elle accède au poste de gestionnaire des ventes et du service à la clientèle en 2021 et vient d'être nommée directrice de ce même secteur, fort à présent d'une quinzaine d'employés.