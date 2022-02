Le Groupe Velan Media accueille un directeur exécutif des technologies de l'information

Ce parcours professionnel hors-normes a permis à Nicolas Delanos d'acquérir un large éventail d'expertises : établissement des stratégies avec la direction, conception et gestion de l'infrastructure numérique et bureautique, implémentation et déploiement de solutions innovantes, support 24/7 et sécurité des systèmes, création d'outils de performance, supervision de personnel interne et externe, gestion des achats et contrats avec les fournisseurs, etc.

Depuis son arrivée au sein du Groupe Velan Media, Nicolas Delanos a commencé à déployer les outils TI nécessaires à la croissance de l'entreprise. Il travaille d'arrache-pied avec son équipe à la réinvention des cinq plateformes actuelles du groupe, tout en optimisant la structure informatique pour soutenir l'essor des services de GVM.

« En intégrant le Groupe Velan Media, explique-t-il, je retrouve l'atmosphère stimulante d'une entreprise à taille humaine qui dispose déjà de nombreux atouts et qui est prête à passer à la vitesse supérieure. Cette ouverture et cette flexibilité ont séduit l'homme de challenges que je suis. Je compte donc lui apporter toute mon expertise, mon énergie, mes idées et la force de mon équipe, engagée et fière de participer à cette croissance. De belles aventures nous attendent! »

Présentation du Groupe Velan Media

Le Groupe Velan Média est la société mère du site d'information juridique Droit-Inc, spécialisé dans le domaine juridique au Québec, ainsi que des sites web d'emplois Auto-jobs, Espresso-jobs, Secrétaire-inc et Génie-inc. Il offre également une gamme complète de services de recrutement, de chasse de têtes et de marketing en lien avec ses différentes plateformes.

Groupe Velan Média sur le web

https://groupevelanmedia.com/

https://www.linkedin.com/company/groupe-vélan-média/mycompany/

SOURCE Groupe Velan Média Inc.

Renseignements: René Lewandowski, PDG, Groupe Velan Média Inc, Tél. : 514-992-6777, Courriel : [email protected]