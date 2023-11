Le groupe TSI se joint au groupe Halma et dévoile de nouvelles occasions de croissance

SUGAR LAND, Texas, le 20 nov. 2023 /CNW/ -- TeDan Surgical Innovations, un chef de file du secteur des technologies médicales, a le plaisir d'annoncer qu'il se joint au groupe Halma. Cette décision stratégique souligne la création du groupe TSI, qui comprend TeDan Surgical Innovations, West Coast Surgical et Axcess Surgical.

Halma, un groupe mondial de sociétés spécialisées dans les technologies permettant de sauver des vies, a pu acquérir le groupe TSI, ouvrant ainsi la voie à des occasions sans précédent sur les marchés de la chirurgie rachidienne, neurologique et cardiothoracique. Cet effort de collaboration souligne l'engagement à mieux soutenir les clients en intégrant les forces des trois sociétés.

« Il s'agit d'un projet stimulant pour le groupe TSI, qui soutient nos ambitions d'expansion et de développement à l'échelle mondiale, a déclaré Danny Fishman, président du groupe TSI. Nous avons entamé des discussions approfondies avec Halma afin de nous assurer que c'est le bon partenaire pour notre entreprise. Nous sommes persuadés que ce partenariat permettra non seulement d'assurer la stabilité dont nous avons besoin, mais également d'offrir le soutien nécessaire pour accélérer notre croissance. »

La conformité de l'objectif du groupe TSI à la vision de Halma est devenue évidente au cours de ces discussions - les deux entités ont une volonté commune d'améliorer la santé des gens pour favoriser un avenir plus sûr, plus propre et plus sain pour tous, chaque jour.

Halma dont l'intention est d'élargir la portée des dispositifs d'accès chirurgical sur les marchés prioritaires considère l'ajout du groupe TSI comme un grand pas en avant. En tirant parti du vaste réseau de ressources de Halma et en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, le groupe TSI voit de nombreuses possibilités se profiler à l'horizon.

« Nous n'envisageons aucun changement immédiat à la façon dont nous travaillons avec nos partenaires privilégiés, ni aucune incidence sur les rôles. Nous continuerons d'offrir les excellents produits et services dont nous sommes fiers », a indiqué Danny Fishman.

L'alliance du groupe TSI à Halma marque un moment charnière pour les deux sociétés, créant une synergie qui offre au groupe TSI la garantie d'un succès et d'une innovation durables dans le domaine dynamique de la technologie médicale.

À propos de TSI: TSI est un chef de file mondial dans le domaine des systèmes d'accès chirurgical, spécialisé dans la chirurgie rachidienne, neurologique, orthopédique et cardiothoracique. TSI est à la pointe de l'innovation en matière d'accès chirurgical et d'instrumentation, reconnue par les chefs de file mondiaux du secteur, les établissements d'enseignement et les cliniciens leaders d'opinion du monde entier. Les fondateurs de la société, qui cumulent plus de 75 ans d'expérience sur le marché, ont mené des initiatives fructueuses qui se sont traduites par des activités rentables.

À propos de Halma: Halma est un groupe mondial de sociétés spécialisées dans les technologies permettant de sauver des vies et qui vise à bâtir un avenir plus sûr, plus propre et plus sain pour tous, chaque jour. Elle emploie plus de 8 000 personnes dans plus de 20 pays, avec une concentration sur les marchés du Royaume-Uni, du continent européen, des États-Unis et de l'Asie-Pacifique. Halma est cotée à la Bourse de Londres (LON: HLMA) et est un composant de l'indice FTSE 100.

Renseignements :

www.tedansurgical.com

Personne-ressource pour les médias :

[email protected] / +1 713-554-1331

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/972648/4413208/TSI_Primary_Logo.jpg

SOURCE TeDan Surgical Innovations