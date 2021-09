Ce partenariat débutera le 15 septembre 2021 avec l'introduction de deux modèles de montre produits en série limitée, à savoir la montre à affichage numérique Timex T80 et la montre analogique Q. Ces modèles seront chacun produits en une série limitée de 200 exemplaires, avec la touche audacieuse, artistique et avant-gardiste de Judith Leiber. Les boîtiers, les cadrans et les bracelets des montres seront ornés de plus de 900 cristaux Swarovski® dans des combinaisons de couleurs originales qui ne pourraient être attribuées qu'à ce créateur.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Authentic Brands Group et d'y ajouter une marque qui est une véritable icône culturelle dans le monde de la mode », a souligné Tobias Reiss-Schmidt, chef de la direction du Groupe Timex. Nous sommes impatients de combiner notre expertise dans le domaine de la fabrication de montres de luxe aux motifs non conformistes inspirés de la culture populaire qui font la renommée de la marque Judith Leiber. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Giorgio Galli, concepteur-créateur du Groupe Timex, s'est associé à Dee Ocleppo Hilfiger, directrice générale de la création à Judith Leiber, pour s'assurer de conserver l'essence de Judith Leiber tout en veillant à ce que les montres et les collections reflètent l'esthétique colorée et le style de luxe contemporain de la marque.

« Nous sommes très heureux de concevoir et de lancer une collection en partenariat avec Timex. Les montres sont intemporelles et fonctionnelles et constituent l'accessoire de style par excellence, a ajouté Dee Ocleppo Hilfiger. Chaque montre a été transformée en une œuvre d'art prêt-à-porter grâce au savoir-faire impeccable, aux couleurs audacieuses et aux motifs emblématiques que notre public aime et attend de Judith Leiber Couture. »

En vertu de leur accord de licence, le Groupe Timex sera responsable de la production et de la distribution des montres de la marque Judith Leiber et Judith Leiber Couture à l'échelle mondiale à compter du printemps 2022 dans les boutiques Judith Leiber, chez certains détaillants autorisés et en ligne.

À propos du Groupe Timex

Le Groupe Timex conçoit, fabrique et commercialise des montres novatrices dans le monde entier. Il s'agit d'une entreprise privée dont le siège social est situé à Middlebury, au Connecticut, et qui dispose de nombreuses unités d'exploitation et compte plus de 3 000 employés dans le monde entier. Comptant parmi les plus grands fabricants de montres au monde, les entreprises du Groupe Timex confectionnent des montres sous des marques bien connues, dont Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Judith Leiber, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace et Versus.

À propos de Judith Leiber

La marque Judith Leiber est synonyme d'élégance, de style et de raffinement. Depuis plus de cinquante ans, les incomparables sacs de soirée et minaudières incrustées de cristaux de la marque Judith Leiber sont reconnus à travers le monde entier pour leurs détails travaillés minutieusement, leur fabrication artisanale impeccable et leurs motifs fantaisistes. Sous la direction créative de Dee Ocleppo Hilfiger, copropriétaire, collaboratrice et ambassadrice mondiale de la marque, Judith Leiber a élargi son empreinte mondiale et donné un nouveau souffle aux bijoux de Judith Leiber. Les produits de la marque Judith Leiber sont disponibles dans 105 points de vente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

À propos d'Authentic Brands Group

