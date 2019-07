Le groupe The Dead Daisies est chargé à bloc, fin prêt pour l'action et pour le lancement!

Chacun des albums du groupe comprend jusqu'à présent au moins une chanson reprise parmi les plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, qu'il s'agisse d'incontournables issus de l'émergence du blues ou de rockeurs classiques en passant par des pièces contemporaines plus lourdes. Il existe tellement de musiciens formidables, de paroles inoubliables et de riffs plus grands que nature.

« Nous "levons notre chapeau" à nos héros, soit des groupes qui nous ont influencés par leurs albums que nous avons achetés alors que nous étions adolescents. Nous les avons rassemblés sur un seul album et le résultat est sérieusement solide! Certains croient que nous sommes des "vedettes du rock", mais, en fin de compte, nous sommes surtout de grands amateurs de musique. » - John Corabi

Cette collection de chansons reprises est tirée d'une longue liste de nos chansons préférées, de quelques classiques authentiques, ou encore de pièces qui nous font tous sourire, bouger et hurler, qu'il s'agisse des membres du groupe ou de l'auditoire.

Elles sont interprétées à la mode Daisies, avec des guitares très présentes, des chants assurés et des ongles un peu sales, comme à l'habitude et comme on aime. C'est pourquoi nous aimons changer constamment l'ordre des morceaux que nous jouons pour les intégrer à nos spectacles.

Comme elles sonnent encore mieux lorsque le volume est généreusement élevé, augmentez-le et souriez. Après tout, une bonne chanson demeure une bonne chanson.

L'album sera lancé le 23 août 2019 et offert en différents formats, dont un DigiPak CD et un disque de vinyle en couleurs avec CD dans une pochette de papier, ainsi que par téléchargement numérique et par diffusion en continu.

Toutes les chansons de ce projet ont été rematricées; « Rockin' In The Free World (Live) » et « Highway Star (Live) » seront dévoilées pour la toute première fois.

Le rock se porte bel et bien à merveille!!!

Liste des chansons :

Midnight Moses Evil Fortunate Son Join Together Helter Skelter Bitch American Band (Live) Revolution Rockin' In The Free World (Live) Highway Star (Live)

