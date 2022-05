Le Groupe Stelpro fait l'acquisition de Métal BF Tweet this

« Nous sommes heureux d'accueillir la famille de Métal BF au sein du Groupe Stelpro. L'expérience, l'expertise, le souci de la qualité et du service démontrés par l'équipe sont parfaitement alignés à nos valeurs, a déclaré Yves Chabot, président du Groupe Stelpro. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de croissance et renforcera notre capacité manufacturière en vue de répondre de façon proactive à la forte demande pour nos produits. Il est important pour nous de conserver des emplois de qualité au Québec, et surtout dans le contexte actuel affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous considérons que c'est un avantage clé pour bien servir nos clients. »

Métal BF conservera une structure indépendante de Stelpro, et la production sera maintenue à l'usine de Terrebonne. L'entreprise continuera de servir ses clients existants, tout en intégrant les besoins de Stelpro à sa production. Un plan visant à augmenter sa capacité de production sera mis de l'avant dans les prochaines années.

Le Groupe Stelpro poursuit la consolidation de sa position de leader dans le marché du chauffage électrique en Amérique du Nord. Cette annonce représente une deuxième expansion de capacité manufacturière d'importance en moins de six mois, à la suite de l'implantation d'une unité de production en coentreprise au Mexique, en novembre 2021.

Le Groupe Stelpro est maintenant constitué du manufacturier d'appareils de chauffage électrique Stelpro, du manufacturier de câbles chauffants Flextherm, du fabricant de contrôles Synapse Électronique, du fabricant de pièces métalliques Métal BF, de la coentreprise Stello qu'il a formée avec Hilo, une filiale d'Hydro-Québec qui développe un écosystème complet de produits pour la maison intelligente et la gestion de l'énergie, ainsi que de l'unité de production en coentreprise Sevcotech México. Le Groupe Stelpro détient aussi une participation dans Nowa, un leader en matière de protection contre les dégâts d'eau, ainsi qu'une participation dans Lancey Energy Storage, une start up française qui développe des appareils de chauffage électrique avec batterie et intelligence intégrées, ce qui s'inscrit dans le mouvement de la transition énergétique.

À propos du Groupe Stelpro

Le Groupe Stelpro est une entreprise familiale québécoise fondée en 1981 qui offre des solutions répondant efficacement aux besoins de l'utilisateur afin d'optimiser son confort, de valoriser chaque espace de vie et de favoriser une meilleure gestion de l'énergie. Chef de file nord-américain de son secteur d'activité, le Groupe Stelpro emploie plus de 600 personnes et possède des usines à Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil, Terrebonne et Shawinigan. Stelpro est membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada et figure au palmarès des plus importantes sociétés québécoises du journal Les Affaires.

SOURCE STELPRO

Renseignements: Stelpro, Relations avec les médias, Stéphane Lettre, 450 441-0101, poste 1460