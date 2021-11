Le Groupe Santé Lifemark et Shoppers Drug Mart offrent à la population un service de prise de rendez-vous en ligne pour de la physiothérapie et de la réadaptation

L'intégration de Lifemark dans l'appli PC Santé permet aux utilisateurs de PC Santé d'avoir accès à des professionnels hautement qualifiés dans plus de 300 cliniques de réadaptation en plus d'offrir la possibilité d'accumuler des points PC OptimumMC lors d'une évaluation initiale admissible.

TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Santé Lifemark et Shoppers Drug Mart inc. (Pharmaprix au Québec) ont annoncé aujourd'hui une entente qui permettra aux utilisateurs de l'appli PC Santé de prendre des rendez-vous en ligne pour des services de physiothérapie, de massage et d'autres services de réadaptation offerts en personne.

L'appli PC Santé, propulsée par League, est conçue pour permettre aux Canadiens d'avoir accès facilement à des ressources en matière de santé. Les utilisateurs de partout au pays peuvent télécharger l'appli pour accéder aux outils et au soutien en matière de santé et de bien-être afin de les aider à gérer leur santé globale de façon simple et pratique. Grâce à l'intégration de Lifemark dans l'appli PC Santé, les utilisateurs peuvent maintenant réserver des services de physiothérapie, de massage et d'autres services de réadaptation de Lifemark, et obtenir des récompenses PC OptimumMC après avoir effectué une évaluation initiale admissible.

« Notre raison d'être consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, ce qui signifie leur fournir les outils pratiques dont ils ont besoin pour gérer leur santé globale. Nous voulons que l'appli PC Santé soit la principale ressource vers laquelle se tournent les Canadiens lorsqu'ils ont des questions sur leur santé ou lorsqu'ils sont à la recherche d'un professionnel de la santé », a déclaré Jeff Léger, Président de Shoppers Drug Mart inc. « Lifemark rejoint Maple et dentalcorp, un groupe croissant de fournisseurs de services de confiance offerts sur l'appli PC Santé, qui permettront aux Canadiens d'obtenir les services et les soins dont ils ont besoin en temps opportun. Les utilisateurs de PC Santé peuvent maintenant prendre des rendez-vous pour une rencontre virtuelle avec un médecin et trouver des spécialistes des soins dentaires, des fournisseurs de services de physiothérapie, de massages et d'autres services de réadaptation près de chez eux. »

Il est désormais possible de prendre des rendez-vous pour les services de Lifemark, comme la physiothérapie, la massothérapie, l'ergothérapie et les soins chiropratiques, par l'entremise de l'appli PC Santé. De plus, des rendez-vous avec les services spécialisés de Lifemark qui ciblent notamment la santé pelvienne, les étourdissements et l'équilibre, ainsi que les problèmes de gestion de la douleur peuvent également être réservés directement dans l'appli PC Santé.

« Chez Lifemark, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de soutenir les Canadiens dans leur démarche en matière de santé. Ce partenariat unique permet à Lifemark de proposer une expérience novatrice aux patients grâce à un accès à des ressources et à des services de santé et de bien-être de pointe, le tout dans l'appli PC Santé », a déclaré Peter Stymiest, chef de la direction chez Groupe Santé Lifemark. « Comme nous sommes le prestataire exclusif de services de réadaptation dans l'appli, les patients peuvent apprendre comment les services de Lifemark peuvent les aider à récupérer et à atteindre leurs objectifs de santé. Grâce à la meilleure technologie numérique de sa catégorie, les patients peuvent facilement trouver une clinique dans leur région et réserver leur clinicien préféré et leur service de réadaptation à un moment qui leur convient. »

À propos de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les plus de 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec), et de services dermatocosmétiques dans deux emplacements indépendants, La clinique beauté de Shoppers Drug MartMC. De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de Shoppers pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de Groupe Santé Lifemark

Groupe Santé Lifemark est un chef de file du marché des solutions de soins de santé personnalisées. Avec plus de 20 ans d'excellence en matière de service, Groupe Santé Lifemark est l'un des fournisseurs les plus importants, les plus fiables et les plus complets au Canada. En tant qu'entreprise nationale de soins de santé, Groupe Santé Lifemark emploie plus de 5 000 cliniciens hautement qualifiés, experts médicaux et membres de l'équipe dans plus de 300 établissements d'un océan à l'autre. L'entreprise vise à être le fournisseur de soins de santé le plus novateur dans les services de réadaptation communautaire, de santé et de bien-être au travail, et d'évaluation médicale.

Lifemark est la division de réadaptation de Groupe Santé Lifemark. En tant que plus importante entreprise de physiothérapie au Canada, Lifemark est passionnée par l'enrichissement de la santé des Canadiens par le mouvement. Les patients reçoivent des soins de qualité de la part d'une famille de marques Lifemark, notamment pt Health, Physiothérapie Universelle et Pro Physio & Sport Medicine Centres. Les cliniciens expérimentés de Lifemark aident les patients à réduire leur douleur, à augmenter leur mobilité et à reprendre vie. Visitez le site Lifemark.ca pour en savoir plus.

