Le Groupe Santé Dentaire devient Clareo

LAVAL, QC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Santé Dentaire dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque et devient Clareo. Bien plus qu'un changement d'image, Clareo est le reflet d'une réflexion et d'une évolution d'affaires importantes qui réunit l'expérience de gestion et l'expertise des dentistes pour créer un réseau de santé dentaire 100 % québécois.

Possédant déjà onze cliniques au Québec, Clareo souhaite, d'ici deux ans, déployer ses cliniques partout à travers la province et bâtir un réseau entièrement québécois. Pour y parvenir, l'entreprise mise sur une approche de repreneuriat qui permet aux dentistes d'exercer pleinement leur profession sans le stress et la lourdeur administrative que représente la gestion d'une entreprise. Ainsi, le dentiste peut s'investir totalement dans sa pratique grâce au soutien quotidien de Clareo, puisque la gestion complète des opérations du cabinet, que ce soit les ressources humaines, la mise à niveau des équipements, la gestion administrative et comptable et le marketing, est assurée par des employés qualifiés et dédiés.

« Alors que la mission de Clareo est d'offrir le meilleur service qui soit en combinant l'ensemble des expertises en dentisterie générale et spécialisée, le repreunariat est un ingrédient clé qui permet aux dentistes de donner leur pleine mesure dans l'exercice de leur profession et d'offrir aux patients des soins de santé dentaire de très haute qualité », explique le Dr Alain Thivierge, président et fondateur de Clareo. « Moi-même dentiste, je connais bien les défis auxquels mes confrères et consoeurs sont confrontés et Clareo représente une solution parfaitement adaptée à cette réalité ».

Des avantages pour tous

L'offre de services de Clareo, qui mise sur le développement en grappe de services par secteur géographique, permet aux patients de retrouver des expertises en dentisterie générale et des spécialités dentaires dans un même réseau. Ainsi, les patients ont la possibilité d'être référés vers les professionnels de Clareo selon les soins spécifiques qui ont été identifiés.

L'esprit d'entraide, de partage de connaissances et d'innovation est au cœur de la vision de Clareo. Les professionnels ont l'opportunité de combiner ou de transférer leur pratique vers d'autres cliniques du réseau afin de réaliser leurs objectifs de carrière, comme en témoigne la Dre Colette Landry : « Intégrer Clareo, c'est faire ce que j'aime, soit traiter les patients et enseigner ma passion aux étudiants-résidents du Montreal Children's Hospital Foundation par le biais de l'Université McGill. Ça me donne plus de liberté, je profite de nouveau de mes soirées et de mes fins de semaine. J'ai enfin la tranquillité d'esprit recherchée ».

Une identité unique

Chez Clareo, l'union fait la force et la nouvelle image de marque en témoigne bien. Avec les patients placés au centre de la vision, les deux cercles du nouveau logo représentent l'interconnectivité du réseau à plusieurs niveaux. La transformation d'identité des cliniques actuelles se fera graduellement sur une période d'un an.

À propos de Clareo

Clareo est un réseau dentaire québécois regroupant sous une même bannière des professionnel(le)s chevronné(s)e de la dentisterie générale et des spécialistes de haut calibre en parodontie et orthodontie. Fondé en 2011 par le Dr Alain Thivierge, Clareo regroupe maintenant 11 cliniques réparties en Outaouais, dans la région de la Vallée-de-la-Gatineau, en Estrie et dans les Laurentides, en plus de son siège social situé à Laval.

