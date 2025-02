Le Groupe Sacrée Soirée élargit son offre avec l'acquisition des sites HotellerieJobs.com et RestoJobs.com

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Groupe Sacrée Soirée annonce l'acquisition des Éditions Hôtelia inc., incluant les plateformes HotellerieJobs et RestoJobs. Cette transaction renforce son rôle de partenaire clé dans le recrutement pour l'hôtellerie et la restauration.

Une solution globale pour le recrutement

Jusqu'ici spécialisé dans le placement temporaire, le Groupe Sacrée Soirée opérait sous trois divisions distinctes :

eSSentiel : placement en milieux de vie

: placement en milieux de vie Sacrée Soirée : placement dans les hôtels, centres de conférences et services alimentaires

: placement dans les hôtels, centres de conférences et services alimentaires eventSS : services pour l'événementiel et les complexes sportifs

Avec l'ajout de HotellerieJobs et RestoJobs, le Groupe élargit son champ d'action pour inclure le recrutement permanent, en plus du placement temporaire et du remplacement ponctuel. Cette synergie permet aux employeurs de bénéficier d'un guichet unique qui répond à tous leurs besoins en personnel.

Un engagement renforcé envers l'industrie

« Nous sommes ravis d'accueillir ces plateformes dans notre écosystème. Cette acquisition nous permet de simplifier le recrutement pour nos partenaires en leur offrant une solution intégrée, rapide et efficace » , souligne Philippe Michaud, président du Groupe Sacrée Soirée.

En consolidant son expertise et en intégrant ces outils numériques performants, le Groupe Sacrée Soirée renforce son engagement envers les entreprises du secteur, en leur fournissant des solutions adaptées à leurs besoins évolutifs.

« Nous sommes ravis de confier HotellerieJobs et RestoJobs au Groupe Sacrée Soirée, un acteur solide et engagé du recrutement en hôtellerie et restauration. Leur expertise, leur vision et leurs valeurs assureront la pérennité et l'évolution de ces plateformes tout en maintenant un service de qualité pour nos clients. Nous sommes convaincus qu'ils sont les mieux placés pour faire progresser l'expérience de recrutement dans notre industrie. » - Mathieu Laveau, Président de Les Éditions Hôtelia inc.

À propos du Groupe Sacrée Soirée

Le Groupe Sacrée Soirée est un acteur majeur du recrutement et du placement de personnel pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel. Son approche personnalisée, combinée à des technologies de pointe, lui permet d'accompagner efficacement ses partenaires dans leurs besoins en ressources humaines et de leur proposer des solutions innovantes et adaptées aux réalités du marché.

SOURCE Groupe Sacrée Soirée

Pour plus d'informations : Noémie Dupont-Polat, Coordonnatrice marketing et médias sociaux, Groupe Sacrée Soirée, 514-524-9905 poste : 113, [email protected]