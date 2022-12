Le groupe RATP accompagnera la STM dans ses apprentissages vers le tout-électrique

Les deux sociétés de transport dont l'historique de collaboration date de la conception du métro de Montréal concluent une entente visant à faciliter le partage de savoirs en matière d'électrification.

MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Forte de son expertise du site de Lagny, un immeuble à vocation mixte incluant des commerces, une tour de bureaux et un garage (centre bus) pouvant accueillir jusqu'à 220 bus électriques, situé en milieu urbain dense, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) accompagnera la Société de transport de Montréal (STM) en lui partageant son expertise.

« L'expérience de la RATP dans la modernisation de garages accueillant des bus électriques et dans l'exploitation de ces véhicules de même que le riche historique de collaboration entre les deux sociétés de transport en font un partenaire de choix pour la STM. » a déclaré Pascal Renaud, directeur d'études pour les projets d'électrification.

Dans le cadre de la démarche, cinq représentants du programme d'électrification de la STM seront accompagnés des experts du groupe RATP pour échanger sur trois thématiques : les normes reliées aux bâtiments et à la prévention des incendies, les infrastructures liées à l'électrification et les réalités liées à l'exploitation et la maintenance de centres de transport électrifiés.

S'inspirer d'un audacieux virage technologique et écologique

Le groupe RATP s'est engagé, dès 2014, dans une évolution technologique et écologique majeure avec l'objectif de convertir une grande partie du parc de bus à l'électrique et au biométhane à l'horizon 2025 : c'est le programme bus2025.

En 2024, la flotte de bus exploitée par le groupe RATP sera plus écologique avec 4 700 bus propres, comprenant environ 1 100 bus électriques et 1 600 bus à biométhane. Le programme bus 2025 permettra de diminuer de 50% les émissions de CO 2 induites par la circulation des bus d'ici fin 2024. Il contribue de manière significative à l'atteinte de l'objectif de réduction de 50% des émissions de GES pris par la RATP dans le cadre du plan Défi 2025.

Avec ce programme, la RATP transforme en profondeur ses centres bus et renouvelle l'ensemble de sa flotte de bus. La RATP va convertir 50% des centres bus à l'électrique et 50% des centres au biométhane pour 2025. Au total, les 25 centres bus RATP seront adaptés et modernisés d'ici fin 2024 (hors projets immobiliers) et seront équipés de bus électriques, biométhanes et hybrides.

« C'est un chantier industriel colossal pour l'entreprise puisque les travaux vont concerner jusqu'à 15 centres simultanément et devront se dérouler sans perturbation de l'exploitation quotidienne dans les centres bus. L'ensemble des compétences du Groupe est mobilisé pour conduire cette transition énergétique majeure. Partager notre expertise en conversion électrique avec la STM est une fierté et une reconnaissance de notre savoir-faire » indique Josée Danis, vice-présidente, développement des Affaires, Canada pour RATP Dev, une filiale du groupe RATP.

À l'écoute des meilleures pratiques de l'industrie

L'accompagnement personnalisé qu'offrira le groupe RATP à la STM s'inscrit dans la cadre d'une mission technologique européenne visant à obtenir un retour d'expérience auprès de différentes sociétés de transport opérant des bus électriques. Au-delà de Paris, la délégation de la STM visitera sept autres villes européennes afin de tirer des leçons de leurs apprentissages.

Rappelons que les bus électriques de la STM et les installations qui les accueillent sont sécuritaires. Cette démarche de perfectionnement continu est menée dans une volonté responsable d'apprendre des expériences des autres acteurs de l'industrie.

Visite du centre de bus de Lagny

L'accompagnement culminera vers une visite technique du centre bus de Lagny le 9 décembre, l'un des deux centres pour bus électriques actuellement opérés par la RATP. L'infrastructure se distingue en intégrant, au-dessus du stationnement de véhicules électriques, des espaces à bureaux destinés à des entreprises publiques et privées.

Cette visite permettra aux deux sociétés de transport d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation de centres bus souterrains. Plus précisément, ce sera l'occasion de discuter des questions relatives à la prévention des incendies comme la division des espaces, les mécanismes de surveillance des batteries, les méthodes d'intervention en cas d'incendie et l'arrimage avec les services d'urgence.

À propos de la STM

Entreprise publique de transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) est au cœur du développement durable de la région de Montréal. À juste coût, elle exploite et maintient un réseau performant et intégré - métro et bus - qu'elle contribue à développer. Forte de l'engagement de près de 11 000 employés et de ses partenaires, la STM assure à ses clients un service sécuritaire, fiable, rapide, convivial et accessible. La STM est la 3e société de transport collectif en Amérique du Nord, derrière New York et Toronto. Le métro compte quatre lignes desservant 68 stations sur 71 km de tunnel souterrain tandis que 2 000 bus couvrent 500 km2 sur l'île de Montréal. Son budget annuel est de 1,7 G$. Elle assure plus de 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal. Pour plus d'information, consulter stm.info.

À propos du groupe RATP

Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders mondiaux du transport urbain. Implanté dans 14 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP Dev, le Groupe exploite au quotidien 8 modes de transport (métro, bus urbains et interurbains, tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, navette maritime, transport à la demande). Il est par ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat dans d'autres modes (navette autonome, scooter électrique en libre-service, covoiturage, autopartage, parkings intelligents et connectés).

