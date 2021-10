Le Groupe Quint devient Brasswater

Nous sommes passés d'une entreprise d'une seule personne à une société comptant plus de 60 employés dévoués et nous continuons de grandir. Nos employés ont réussi à réaliser nos projets et à faire croître l'entreprise tout en rehaussant les normes de l'industrie. C'est grâce à notre talentueuse équipe que nous sommes devenus un chef de file dans l'industrie ; ainsi pour souligner leurs efforts que nous avons décidé de créer une nouvelle identité de marque.

En plus d'une nouvelle image de marque, Brasswater se dotera d'une toute nouvelle mission d'entreprise tout en poursuivant son plan d'expansion au Canada et aux États-Unis.

À propos de Brasswater

Brasswater, est une entreprise privée sous la responsabilité d'un propriétaire unique, soit M. Ian Quint. La prolifique entreprise gérant un portefeuille prolifique de propriétés industrielles, à bureaux et de commerce au détail au Canada et aux États-Unis. La société possède actuellement plus de 10 000 000 pieds carrés de propriétés et plus de 11 000 000 de pieds carrés de terrains à développer. Depuis sa création en 2015, Brasswater s'est forgé la réputation d'être l'un des acheteurs les plus actifs de biens immobiliers au Québec en acquérant en moyenne plus de 2 millions de pieds carrés de propriétés par année.

Brasswater est une entreprise verticalement intégrée et possède une vaste expertise dans l'acquisition, le développement, la location, la construction, la gestion de bâtiments industriels, de bureaux et de commerces au détail.

