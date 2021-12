Le Groupe Pepperstone est heureux d'annoncer son engagement à devenir carboneutre d'ici l'exercice 2023

DOCKLANDS, Australie, 30 novembre 2021 /CNW/ - Alors que la lutte contre les changements climatiques prend de plus en plus d'importance et que les Nations Unies, les principaux pays et diverses organisations prennent des engagements à cet égard, le moment est venu d'agir. En tant qu'organisation mondiale, Pepperstone veut être en première ligne de cette lutte. Pepperstone veut montrer la voie en devenant une organisation carboneutre d'ici la fin de l'exercice 2023 et souhaite mettre au défi toutes les entreprises du secteur des opérations de changes et des contrats sur différence (CFD) de faire de même.

L'engagement de Pepperstone inclut également l'implication et le soutien des employés, du conseil d'administration, des actionnaires et des communautés dans lesquelles le groupe vit et exerce ses activités.

Pepperstone a retenu les services de Pangolin Associates https://pangolinassociates.com/, une société-conseil spécialisée en gestion du carbone et en développement durable ayant des certifications reconnues en Australie et au Royaume-Uni, pour comprendre la situation actuelle de l'organisation et ce qu'elle doit faire afin de respecter son engagement.

Au cours des six prochains mois, Pangolin Associates travaillera avec des membres de tous les échelons de Pepperstone pour déterminer et évaluer les émissions de carbone actuelles du groupe et ce qu'il doit faire pour les réduire et les compenser afin d'obtenir une cote de durabilité platine. Nous visons également la réduction de nos déchets en offrant des emballages réutilisables à notre personnel, en partenariat avec https://returnr.org/.

« La gestion de notre empreinte carbone est un élément clé de notre responsabilité sociale d'entreprise. Nous reconnaissons qu'en tant qu'organisation mondiale, nous avons une responsabilité non seulement envers nos employés, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires, mais aussi envers l'environnement au cœur duquel nous exerçons nos activités. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Pangolin Associates et nous avons hâte d'entamer cette nouvelle aventure. Notre objectif est de nous approvisionner graduellement en énergie provenant de sources renouvelables », a déclaré Tamas Szabo, chef de la direction du Groupe Pepperstone.

Pepperstone continuera à partager et à fournir des mises à jour sur son parcours vers la carboneutralité, ainsi qu'à recueillir des commentaires pour élaborer des produits écologiques.

À propos de Pepperstone

Fondée en 2010, Pepperstone est aujourd'hui une société de courtage en ligne mondiale et primée, spécialisée dans le marché des changes et des contrats sur différence. Elle est reconnue pour offrir un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu'un financement et des retraits récompensés à des dizaines de milliers de clients partout dans le monde. Pepperstone possède des filiales dans le monde entier et est réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la UK Financial Conduct Authority (FCA), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of The Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers d'Allemagne (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

https://www.pepperstone.com

À propos de Pangolin Associates

Fondée en 2010, Pangolin Associates est une société-conseil spécialisée en gestion du carbone et en développement durable, présente dans tout le pays. En Australie, Pangolin a été la première entreprise de son secteur à obtenir la certification carboneutre dans le cadre du programme Climate Active du gouvernement australien. Il s'agit également d'une société accréditée « Certified B Corporation ».

