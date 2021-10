MELBOURNE, Australie, 29 octobre 2021 /CNW/ - En tant que directeur financier, chef de l'exploitation et directeur exécutif de Kogan.com, David Shafer apporte une riche expérience qui lui permettra de guider et de conseiller le Groupe Pepperstone alors que celui-ci se concentre sur sa prochaine trajectoire de croissance. Avant de se joindre à Kogan.com, David Shafer était avocat associé principal chez Arnold Bloch Leibler. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit (avec distinction) et d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Melbourne. Il détient également le titre de Chartered Financial Analyst.

« Nous sommes heureux d'accueillir officiellement David à Pepperstone. Il fournira au conseil d'administration de précieux conseils sur ses plans de croissance futurs. L'expérience qu'il a acquise en faisant croître Kogan, de sa création jusqu'à ce qu'elle devienne une marque de commerce électronique de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande, constitue un excellent bagage qui l'aidera à nous conseiller sur notre orientation et nos priorités. Je connais David depuis plusieurs années et c'est un chef d'entreprise très intelligent et très compétent. J'ai hâte de travailler avec lui », a déclaré Tamas Szabo, chef de la direction du Groupe Pepperstone.

« Je suis ravi de me joindre à Pepperstone au stade actuel de sa croissance. Depuis sa fondation à Melbourne en 2010, elle a évolué, passant d'une entreprise en démarrage très prospère à la grande marque mondiale qu'elle est aujourd'hui. Il y a des projets très intéressants à venir pour l'entreprise, et j'espère que mes conseils et mon soutien l'aideront dans son orientation future », a déclaré David Shafer.

À propos de Pepperstone

Fondée en 2010, Pepperstone est aujourd'hui une société de courtage en ligne mondiale et primée, spécialisée dans le marché des changes et des CFD. Elle est reconnue pour offrir un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu'un financement et des retraits récompensés à des dizaines de milliers de clients partout dans le monde. Pepperstone possède des filiales dans le monde entier et est réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la UK Financial Conduct Authority (FCA), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of The Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers d'Allemagne (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

