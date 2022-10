MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Papier Excellence et Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu ») (NYSE: RFP) (TSX: RFP) ont annoncé aujourd'hui leur intention de vendre l'usine de pâtes et papiers de Thunder Bay de Résolu pour faciliter davantage le processus d'examen réglementaire.

Le 6 juillet, le Groupe Papier Excellence, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Corporation Domtar (« Domtar »), fabricant mondial diversifié de pâtes et de papiers spécialisés, d'impression, d'écriture et d'emballage, a conclu avec Résolu, société mondiale de produits forestiers, une convention visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Résolu.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une démonstration claire de notre engagement à réaliser en temps opportun l'acquisition de Résolu », a déclaré Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence.

« Il s'agit d'un choix très difficile à faire, mais nous sommes d'avis qu'il est nécessaire pour accélérer notre regroupement stratégique avec le Groupe Papier Excellence, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Résolu. L'usine constitue un actif exceptionnel. Je suis convaincu que l'équipe dévouée et talentueuse à Thunder Bay aura un avenir prospère au sein de toute entreprise qui aura la chance de les compter parmi ses rangs. »

Toute vente de l'usine de pâtes et papiers de Thunder Bay est subordonnée à la clôture de l'acquisition annoncée de Résolu par Domtar, et à l'obtention des approbations des autorités de réglementation compétentes. L'acquisition de Résolu par Domtar est toujours prévue au cours du premier semestre de 2023, après l'obtention de l'approbation des actionnaires et des autorités de réglementation, laquelle n'a pas encore eu lieu, et le respect des autres conditions de clôture habituelles.

Rien ne garantit que les approbations requises des autorités de réglementation seront obtenues à l'issue de ce processus. Résolu et Domtar réaffirment chacune leur politique générale de ne pas répondre aux rumeurs ou aux spéculations qui peuvent circuler dans le marché concernant le processus réglementaire ou l'opération, et de ne pas faire de commentaires sur celles-ci. Résolu et Domtar ne feront aucun autre commentaire sur cette question tant que le processus réglementaire ne sera pas définitivement achevé.

Renseignements supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de l'opération proposée, Résolu a déposé auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations définitive sur formulaire 14A le 20 septembre 2022. Le 20 septembre 2022, Résolu a commencé à envoyer par la poste la circulaire de sollicitation de procurations définitive et un formulaire de procuration à chaque actionnaire habilité à voter à l'assemblée extraordinaire relative à l'opération. La circulaire de sollicitation de procurations définitive et les autres documents pertinents relatifs à l'opération proposée déposés par Résolu auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de Résolu à l'adresse www.pfresolu.com ou sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront également obtenir gratuitement des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations définitive et des autres documents déposés par Résolu auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières sur le site Web tenu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com. Les investisseurs et les actionnaires de Résolu sont priés de lire la circulaire de sollicitation de procurations définitive et les autres documents pertinents lorsqu'ils seront disponibles avant de prendre une décision de vote ou d'investissement à l'égard de l'opération proposée, car ils contiennent des renseignements importants sur Résolu et l'opération proposée.

Participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la fusion

Résolu et ses administrateurs, hauts dirigeants, autres membres de sa direction et employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Résolu dans le cadre de l'opération proposée, conformément aux règles de la SEC. Les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms, les affiliations et les intérêts des hauts dirigeants et des administrateurs de Résolu dans la sollicitation en lisant la circulaire de sollicitation de procurations de Résolu relative à son assemblée annuelle des actionnaires de 2022, le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations définitive et les autres documents pertinents qui ont été ou seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de l'opération proposée lorsqu'ils seront disponibles. Les informations concernant les intérêts des participants de Résolu dans la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des actionnaires de Résolu en général, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive relative à l'opération proposée.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans le présent document, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d'autres renseignements historiques concernant Résolu sont des « énoncés prospectifs », au sens de forward-looking statements dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci comprennent notamment des énoncés dans le présent document concernant les avantages éventuels de l'opération proposée entre Résolu et Domtar Corporation; la performance et les perspectives éventuelles de l'entreprise, du rendement et des occasions de Résolu; la capacité des parties de réaliser l'opération proposée et le moment prévu de la réalisation de l'opération proposée; ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir », « avoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « avoir l'intention de », « s'attendre à », « continuer », « prévoir », « maintenir », « accélérer » et d'autres verbes, termes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou les actionnaires de Résolu. Le lecteur est prié de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer de façon importante. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs dans le présent document, notamment les suivants : des incertitudes quant au moment de la réalisation de l'opération proposée; le risque que l'opération proposée ne soit pas réalisée ou qu'elle ne le soit pas en temps opportun; la possibilité que des offres ou des propositions d'acquisition concurrentes pour Résolu soient faites; la possibilité qu'une ou que l'ensemble des diverses conditions à la réalisation de l'opération proposée qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation ne soient pas respectées, y compris le fait de ne pas recevoir les approbations réglementaires requises de la part des entités gouvernementales applicables (ou toute condition, limitation ou restriction imposée à ces approbations); la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de la convention de fusion, y compris dans des circonstances qui obligeraient Résolu à payer une indemnité de résiliation ou d'autres frais; l'incapacité de recouvrer les remboursements de droits sur le bois d'œuvre résineux ou de les recouvrer en temps opportun; l'effet de l'attente de l'opération proposée sur la capacité de Résolu à maintenir en fonction et à embaucher du personnel clé, sur sa capacité à maintenir ses relations avec ses clients, fournisseurs et autres personnes avec qui elle fait des affaires, sur ses activités en général ou sur le cours de ses actions; les risques que la direction de la société détourne son attention des activités commerciales en cours de la société; et l'incapacité de réaliser le dessaisissement de l'usine de Thunder Bay. De plus, veuillez vous reporter aux documents que dépose Résolu auprès de la SEC sur formulaires 10-K, 10-Q et 8-K. Ces documents déposés présentent et examinent d'autres risques et incertitudes importants concernant Résolu et ses activités qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont donnés expressément sous réserve des mises en garde contenues ou mentionnées ci-dessus et dans les autres documents déposés de Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Résolu décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et du papier, qu'elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur le site www.pfresolu.com .

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe de sociétés Papier Excellence. Pour en savoir davantage, visitez le site www.domtar.com .

À propos de Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est une société de portefeuille privée qui supervise des unités commerciales individuelles de pâtes et papiers. Ses activités comprennent la fabrication de pâtes et de papiers pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et d'emballage, produisant plus de 7 millions de tonnes par an avec un effectif de plus de 10 000 personnes dans ses quelque 40 emplacements répartis sur le continent américain et en Europe. Pour de plus amples renseignements sur Papier Excellence, visitez le site www.paperexcellence.com .

