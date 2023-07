Le Groupe Papier Excellence annonce la structure renouvelée de ses unités commerciales

RICHMOND, BC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le Groupe Papier Excellence (Papier Excellence) a annoncé aujourd'hui la structure organisationnelle renouvelée de ses unités commerciales à la suite des récentes acquisitions de Produits forestiers Résolu en mars 2023 et de Domtar en novembre 2021.

Steve Henry, actuel vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Domtar, a été nommé président de l'unité commerciale Papier et emballage et sera responsable de toutes les anciennes activités liées à la pâte, au papier et à l'emballage de Domtar ainsi que des usines de Paper Excellence Canada de Port Alberni et de Crofton. Fort de 28 années d'expérience sectorielle, M. Henry est un haut dirigeant chevronné du secteur des pâtes et papiers. Au cours de sa carrière, il a occupé diverses fonctions en élaboration de stratégies, en gestion de projets et en direction générale au niveau du siège social et en usine. Avant de se joindre à Domtar, il a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein d'International Paper, de Weyerhaeuser et de Georgia-Pacific.

Le dirigeant de l'unité commerciale Pâte et papier tissu, qui regroupera toutes les anciennes activités liées à la pâte, au papier et au papier tissu de Résolu de même que les usines de pâte non intégrées de Paper Excellence Canada, sera annoncé à une date ultérieure. Richard Tremblay continuera d'agir à titre de premier vice-président, Exploitations de la pâte, du papier et du papier tissu et John Lafave sera premier vice-président, Ventes de pâte et de papier tissu. MM. Tremblay et Lafave agiront en tant que codirigeants de cette unité commerciale jusqu'à ce qu'un dirigeant permanent soit nommé.

Hugues Simon continuera d'agir à titre de président de l'unité commerciale Produits du bois. M. Simon possède une vaste expérience en exploitations des produits du bois, en finances et en ventes au sein de Résolu et des sociétés qui ont précédé celle-ci.

Steve Henry, Richard Tremblay, John Lafave et Hugues Simon relèveront du conseil de gestion de Papier Excellence, dont le président non exécutif est John Williams, ancien président et chef de la direction de Domtar.

« Mes plus sincères félicitations à Steve, Richard, John et Hugues. Chacun met à profit sa grande expérience, son succès éprouvé et son engagement à favoriser une amélioration continue », a déclaré M. Williams. « Nous avons réuni une équipe de dirigeants impressionnante qui possède des compétences uniques permettant de générer des résultats supérieurs et de positionner l'entreprise pour qu'elle poursuive sa croissance. »

Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction, Sylvain A. Girard, premier vice-président et chef des services financiers, et Stéphanie Leclaire, première vice-présidente, Affaires corporatives et cheffe du contentieux, de Résolu ont décidé de quitter l'entreprise le 1er septembre 2023 pour relever de nouveaux défis. MM. Lalonde et Girard et Mme Leclaire recevront les paiements et les indemnités prévus en cas de changement de contrôle aux termes de leur contrat respectif avec Résolu.

« Je suis très fier du travail accompli par l'équipe depuis que j'ai été nommé président et chef de la direction et je suis profondément honoré d'avoir eu le privilège d'agir en tant que leur leader. Maintenant que Résolu fait partie d'une société fermée, il est temps pour moi de transférer plus de responsabilités aux dirigeants de chacune des unités commerciales afin de leur permettre de gérer leurs activités et de propulser leur rendement vers de nouveaux sommets au sein de la famille de Papier Excellence. J'aimerais aussi exprimer toute ma gratitude envers Sylvain et Stéphanie pour leur extraordinaire contribution. Ils ont joué un rôle de premier plan dans la transformation de Résolu », a déclaré M. Lalonde.

« Résolu et tous ses merveilleux employés, passés et présents, auront toujours une place spéciale dans mon cœur et je conserverai des souvenirs mémorables des 14 années passées en leur compagnie. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce que la société a fait pour moi et je souhaite sincèrement le meilleur à Papier Excellence et à ses dirigeants, avec nos gens exceptionnels et nos actifs remarquables. Ce secteur, particulièrement au Canada, peut bénéficier de l'apport d'un investisseur stratégique faisant preuve d'une vision d'avenir comme Papier Excellence, enclin à soutenir sa croissance en investissant des capitaux pour exploiter pleinement son véritable potentiel. Papier Excellence a présenté clairement ses intentions. C'est une bonne chose pour le personnel de Résolu, nos usines et nos collectivités », a renchéri M. Lalonde.

« Nous exprimons toute notre gratitude envers Rémi pour l'excellent leadership dont il a fait preuve et pour ses réalisations qui ont contribué à la transformation de Résolu et ont fait d'elle une entreprise plus solide, plus dynamique et plus concurrentielle. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de tirer parti des assises solides qu'il a établies avec son équipe pour l'entreprise », a remarqué M. Williams. « Sur une note plus personnelle et au nom du conseil de gestion de Papier Excellence, nous souhaitons à Rémi, à Sylvain et à Stéphanie le plus grand des succès dans les prochains chapitres de leur carrière. »

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant fermé de pâte, de papier, d'emballage, de papier tissu et de produits du bois, avec un effectif de plus de 21 300 personnes dans quelque 60 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Le Groupe produit annuellement près de 12,4 millions de tonnes de pâte, de papier et d'emballage et a une capacité de production annuelle d'environ 3,2 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales, Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu Inc., le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour combler et même dépasser les besoins et les attentes de ses clients du monde entier.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non tissés airlaid. Comptant près de 6 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe d'entreprises Papier Excellence. Pour en savoir davantage, visitez le www.domtar.com.

À propos de Paper Excellence Canada

Paper Excellence, dont le siège social est situé en Colombie-Britannique, est un fabricant diversifié de pâtes et papiers, notamment de papiers d'impression et d'écriture, d'emballage et de spécialité. L'entreprise possède 10 usines au Canada produisant plus de 2,5 millions de tonnes par année, avec un effectif de plus de 2 100 personnes. Paper Excellence contribue annuellement plus de 3,5 milliards de dollars à l'économie canadienne. Paper Excellence est ravie de travailler en partenariat avec les collectivités au sein desquelles elle exerce des activités en tant qu'employeur de choix important et de chef de file du marché. Pour de plus amples renseignements sur Paper Excellence, visitez le site www.paperexcellence.com.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de Résolu est établi à Montréal (Québec) et la Société fait partie du Groupe Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.pfresolu.com.

SOURCE Paper Excellence Group

Renseignements: Louis Bouchard, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales - Canada, 514 394-2261, [email protected]