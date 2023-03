Le Groupe Paillé et André St-Martin acquièrent Le Club de Golf de Berthier!

BERTHIERVILLE, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Pour célébrer l'arrivée du printemps, les propriétaires actuels du Club de Golf de Berthier passent le flambeau à de nouveaux investisseurs dans le but de maintenir une expérience à la hauteur des attentes des usagers. C'est donc quatre hommes d'affaires originaires de la région, soit Jean-Claude Paillé, Marco Gélinas Sylvestre et Louis-Gilbert Fredette, du Groupe Paillé, ainsi qu'André St- Martin, qui vont acquérir Le Club de Golf de Berthier et y investir des sommes importantes afin de prendre la relève dans le processus de valorisation de ce site enchanteur.

Des travaux de grande envergure

Dès cette année, d'importants travaux auront lieu, tels que la rénovation et le drainage de l'ensemble du terrain de golf, la réfection des trappes de sable, la mise aux normes des sentiers de voiturette, l'acquisition de nouvelles voiturettes modernes, et bien sûr, l'amélioration des verts. Ces travaux seront effectués en respectant les plus hauts standards de l'industrie afin de créer des infrastructures prestigieuses et de grande qualité.

Le Club House, l'infrastructure la plus importante, fera aussi peau neuve, non seulement avec la rénovation des aménagements actuels, mais aussi grâce à l'ajout d'une salle multifonctionnelle, qui fera rêver les habitués et les nouveaux visiteurs. Pour nous assurer que les hauts standards du site seront respectés dans ces opérations, nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Martin Genest, directeur général et surintendant de terrain, continuera son excellent travail avec la nouvelle administration.

« Afin d'offrir à la clientèle un site orienté vers l'avenir qui respectera les belles histoires du passé, nous souhaitons bonifier l'offre actuelle afin de proposer quelque chose de nouveau aux gens de notre région. Nos installations serviront bien sûr aux adeptes de ce sport, mais aussi aux familles désirant organiser des évènements de qualité dans un environnement enchanteur, où la nature domine le paysage », souligne Jean-Claude Paillé, président du Groupe Paillé.

L'accessibilité en 2023

Le concept sera revu afin d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs et de joueurs. Bien que plusieurs travaux débuteront dès ce printemps, Le Club de Golf de Berthier poursuivra ses activités et offrira aux visiteurs une formule « green fee ».

Un service de restauration sera toujours disponible sur le site, où seront servis des repas ainsi que des rafraichissements. Les commodités d'usage seront accessibles.

« Tout au long des travaux, nous nous ferons un plaisir de tenir la population informée de l'avancement des travaux. Notre objectif ultime est que chaque résident de notre région élargie puisse être fier de redécouvrir notre golf ! », conclut André St-Martin, futur copropriétaire.

