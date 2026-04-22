TOKYO, 22 avril 2026 /CNW/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. (ci-après « groupe NX ») a conclu une entente d'acquisition de toutes les actions de la société Metro Supply Chain Group Inc. (« groupe Chaîne d'Approvisionnement Metro ») basée à Montréal, au Canada, et a conclu une convention d'achat d'actions datée du 17 avril 2026.

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La transaction évalue le groupe Chaîne d'Approvisionnement Metro à 1,8 milliard de dollars canadiens (environ 207 milliards de yens) en valeur d'entreprise, ce qui représente la plus importante acquisition de l'histoire du groupe NX. De plus, un montant pouvant atteindre 400 millions de dollars canadiens (environ 46 milliards de yens) peut être payable aux vendeurs, à condition que la société atteigne certains objectifs financiers définis dans la convention d'achat d'actions.

Le groupe Chaîne d'Approvisionnement Metro possède une forte présence opérationnelle au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, offrant des services de logistique tiers à un large éventail d'industries, y compris les biens de consommation, l'automobile, la fabrication et les soins de santé. Grâce à cette acquisition, le groupe NX prévoit d'accroître considérablement sa présence sur le marché nord-américain et d'améliorer ses capacités logistiques de bout en bout. La transaction représente une étape charnière vers l'accélération de la vision à long terme du groupe NX -- énoncée dans son plan de gestion « NX Group Management Plan 2028 Dynamic Growth 2.0 » -- consistant à devenir « une entreprise de logistique avec une forte présence sur les marchés mondiaux ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://drive.google.com/file/d/1SvzqxdP0zEEDCtmm2yhpGjBuDkM3iJea/view?usp=drive_link

À propos du groupe NX : https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

Site Internet officiel du groupe NX : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe NX : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.

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