MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Le 24 juillet 2024, MedXL Inc. (« MedXL »), Liebel-Flarsheim Canada Inc. ("Liebel »), 9431-0091 Québec Inc. (« 9431 ») et 9190-2395 Québec Inc. (« 9190 » et collectivement avec MedXL, Liebel et 9431, le « Groupe MedXL ») ont obtenu la protection à l'égard de leurs créanciers en vertu d'une ordonnance initiale (l' « Ordonnance initiale ») émise en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36 (la « LACC »), telle qu'amendée, par la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour »). FTI Consulting Canada Inc. a été nommé par la Cour à titre de contrôleur du Groupe MedXL (en cette qualité, le « Contrôleur »). Le 6 août 2024, l'Ordonnance initiale a ensuite été amendée et reformulée par la Cour (l'« Ordonnance initiale amendée et reformulée »).

Le 6 août 2024, la Cour a également rendu une ordonnance (l' « Ordonnance d'approbation du PSIV ») autorisant le Contrôleur à mener une procédure de sollicitation d'investissement et de vente concernant le Groupe MedXL (le « PSIV ») conformément à certaines procédures d'appel d'offres approuvées par la Cour (les « Procédures d'appel d'offres »).

Le PSIV vise a pour but de solliciter l'intérêt et les opportunités de vente ou d'investissement portant sur la totalité, la quasi-totalité, ou encore un ou plusieurs actifs et/ou activités commerciales du Groupe MedXL.

Toute partie potentiellement intéressée se verra accordée l'opportunité de participer au PSIV, notamment en recevant un mémorandum d'information confidentiel et en ayant accès à une salle de données virtuelle après signature d'un accord de non-divulgation acceptable pour le Groupe MedXL et pour le Contrôleur.

Le PSIV est un processus qui s'articule en deux phases. Les parties intéressées qualifiées qui sont désireuses de soumettre une offre doivent transmettre une lettre d'intérêt non-contraignante au Contrôleur, conformément au PSIV et aux Procédures d'appel d'offres, au plus tard le 12 septembre 2024, à 17h00 (heure de l'Est ). Les soumissionnaires qualifiés qui désirent soumettre une offre formelle doivent ensuite transmettre une offre contraignante au Contrôleur au plus tard le 10 octobre 2024, à 17 heures (heure de l'Est) .

Des copies de l'Ordonnance initiale, l'Ordonnance initiale amendée et reformulée, l'Ordonnance d'approbation du PSIV (incluant les Procédures d'appel d'offres) ainsi que toutes autres procédures en lien avec le présent dossier peuvent être obtenues sur le site web du Contrôleur à l'adresse suivante : http://cfcanada.fticonsulting.com/MedXL/

Toute partie intéressée à participer au PSIV est invitée à communiquer avec le Contrôleur par courriel à [email protected]

Au sujet du Groupe MedXL

Le Groupe MedXL est un groupe d'entités privées basées au Québec qui fabriquent des dispositifs médicaux et de seringues préremplies. Le Groupe MedXL conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux liés à l'administration de médicaments et, plus particulièrement, des seringues préremplies utilisées pour l'entretien des dispositifs d'accès vasculaire.

Pour de plus amples informations sur les procédures engagées par le Groupe MedXL dans le cadre de la LACC, nous vous invitons à consulter le site web du Contrôleur à l'adresse suivante : http://cfcanada.fticonsulting.com/MedXL/