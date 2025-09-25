Le Groupe Marie Claire annonce son association avec Julie Bélanger et Mel Charlot

Icône aimée du grand public, Julie Bélanger a mis tout son cœur et son authenticité dans cette première collection exclusive. Conçue main dans la main avec les stylistes de Marie Claire, elle reflète à la fois son style personnel et le savoir-faire de la marque québécoise : une collection pensée comme une invitation à faire une pause, à respirer et à revenir à l'essentiel.

« Je rêvais d'une collection qui me ressemble : des vêtements à la fois féminins, confortables, dans lesquels on se sent belle et bien. Pouvoir concrétiser ce rêve avec Marie Claire, une marque qui accompagne les femmes d'ici depuis 60 ans, est un immense privilège. » - Julie Bélanger

Disponibilité : la collection Julie Bélanger par Marie Claire est disponible depuis le 19 septembre 2025, dans toutes les boutiques Marie Claire ainsi qu'en ligne sur marie-claire.com.

Mel Charlot par Claire France

Chorégraphe, danseuse et directrice artistique, Mel Charlot a collaboré au fil des ans avec des artistes de renommée internationale tels que Beyoncé, Lizzo et Cardi B. Avec son charisme et sa passion contagieuse, elle a cocréé avec les stylistes de Claire France une collection rythmée par la joie de vivre, pensée pour toutes celles qui osent être pleinement elles-mêmes. Sa collection célèbre la liberté de mouvement, l'affirmation de soi et l'image corporelle positive (le mouvement body positive).

« Pour moi, la mode est une façon de danser avec la vie. Cette collection est une invitation à assumer ses formes, à briller sans filtre et à retrouver le plaisir de s'habiller pour soi. Je voulais que chaque femme, peu importe sa taille, se sente belle, forte et ressente l'énergie et la confiance que je lui transmets à travers cette collection. » - Mel Charlot

Disponibilité : la collection Mel Charlot par Claire France est disponible depuis le 18 septembre 2025, dans toutes les boutiques Claire France ainsi qu'en ligne sur clairefrance.ca.

Célébrer la mode au féminin depuis 60 ans

Ces collections s'inscrivent dans la mission de longue date du Groupe Marie Claire : rendre la mode accessible à toutes les femmes en offrant des vêtements tendances et bien pensés.

« Depuis la création de Marie Claire en 1965, puis celle de Claire France en 1983, nous avons le privilège d'habiller les femmes d'ici et d'évoluer avec elles. Ces deux collections exclusives, signées par Julie Bélanger et Mel Charlot, sont une belle façon de remercier nos clientes et de célébrer ensemble l'élégance accessible et la joie de vivre qui nous définissent. » - Sylvain Lafrance, président, Groupe Marie Claire

Disponibilité

Collection Julie Bélanger par Marie Claire : disponible depuis le 19 septembre 2025 dans toutes les boutiques Marie Claire et en ligne sur marie-claire.com.

: disponible depuis le 19 septembre 2025 dans toutes les boutiques et en ligne sur marie-claire.com. Collection Mel Charlot par Claire France : disponible depuis le 18 septembre 2025 dans les boutiques Claire France et en ligne sur clairefrance.ca.

À propos du Groupe Marie Claire

Fondé en 1965, le Groupe Marie Claire est une entreprise familiale québécoise, spécialisée dans le commerce au détail de la mode féminine, des soins de la peau et de la décoration. Basé à Montréal, le Groupe compte aujourd'hui près de 300 boutiques et 1700 employés sous les bannières Marie Claire Boutiques, Grenier, Claire France, Boutiques San Francisco, Dans un Jardin et Livøm, réparties au Québec, en Ontario et au Nouveau Brunswick.

SOURCE Groupe Marie Claire

Pour plus d'informations, des visuels ou des échantillons : Marie-Hélène Grenier ou Martine Geoffrion, DDMG Communications, [email protected] / [email protected], 514-886-5868 / 514-894-1703