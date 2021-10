Le Groupe Legault, propriétaire des magasins Mondou, inaugure son tout nouveau siège social à Anjou, un investissement de 16 M$

Malgré la pandémie et les défis des deux dernières années, le Groupe Legault souhaitait investir dans l'avenir en offrant à ses employés le sentiment de se sentir chez soi lorsqu'ils sont au boulot. Pour y arriver, ces derniers ont été consultés par sondage afin de connaître leurs priorités et leur vision d'un environnement de travail idéal. Cet exercice a porté fruit puisque la quasi-totalité de leurs demandes ont été respectées lors du choix du site et de la conception de l'immeuble du siège social!

« Au nom de la famille Legault et de toute l'équipe de direction, je dois d'abord vous dire à quel point nous sommes fiers du résultat final de ce nouveau siège social, créé PAR et POUR les employés. C'est en toute humilité que nous grandissons chaque année grâce à leur dévouement et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir cet environnement extraordinaire, en pleine nature. Le Groupe Legault et ses filiales, en croissance constante, se démarquent en innovant depuis plus de 100 ans. Mondou s'est d'ailleurs hissée pour la deuxième année consécutive au sein du prestigieux classement 2021 des sociétés les mieux gérées au Canada, établi par la réputée firme Deloitte. Derrière ces nombreuses reconnaissances, notre siège social montréalais demeure notre pilier, l'endroit où continuera de se perpétuer notre histoire », a déclaré Martin Deschênes, chef de la direction du Groupe Legault.

UNE CROISSANCE SOUTENUE DES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE

Mondou est passée d'un seul magasin lors de sa fondation en 1938 à 74 en octobre 2021, en plus de compter aujourd'hui quelque 1 100 employés. Malgré les défis liés à la COVID-19, Mondou a ouvert six nouvelles succursales au cours des derniers mois, tandis que le Groupe Legault procédait cet été à l'acquisition de Ren's Pet, une bannière qui compte 35 magasins au Canada. Le Groupe Legault et ses partenaires sont également fiers d'avoir uni leur expertise pour la création de la nouvelle usine Jupiter à Drummondville, un projet de 45 millions de dollars qui contribuera à la création de nouveaux emplois dans la région et où sera produit de la nourriture sèche pour chiens et chats, mise en marché d'ici la fin de l'année.

UNE CONSTRUCTION UNIQUE SISE SUR UN SITE EXCEPTIONNEL, EN PLEINE NATURE ET EN BORDURE DE L'EAU

Situé au 11 200, rue Renaude-Lapointe, à Anjou-sur-le-Lac, le nouveau siège social du Groupe Legault jouit d'un environnement exceptionnel, en plein cœur de la nature, sur l'île de Montréal. Doté d'une abondante fenestration, ce bâtiment d'une superficie de 41 550 pieds carrés au sol (18 000 pieds carrés au niveau de la mezzanine) propose une vue imprenable sur le lac et le boisé qui y sont annexés.

Dès les premières étapes du développement de ce projet d'envergure, l'objectif de la famille Legault était clair : le nouveau siège social devait miser sur une construction unique, sécuritaire, écoénergétique et à la fine pointe de la technologie. Mais, surtout, chaque détail devait être étudié pour veiller au confort et au bien-être des employés de l'entreprise.

Marie-France Legault, membre de la famille propriétaire de Mondou, a ajouté : « À l'image du Groupe Legault, Mondou n'a jamais oublié les valeurs communautaires de ses fondateurs, comme en font foi les piliers de sa marque : le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Mais le bien-être de notre communauté débute par celui de nos précieux employés, sans qui nous n'aurions pu devenir le leader incontesté dans notre domaine et une marque qui occupe une place de choix dans le cœur des Québécois et Québécoises. L'inauguration de notre nouveau siège social est un peu une façon de remercier nos employés pour leur engagement, leur passion et leur contribution à notre formidable histoire de famille de plus de 100 ans, ainsi qu'à celle de tous les amoureux des animaux ».

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN, SÉCURITAIRE ET INSPIRANT

Afin d'instaurer un environnement de travail sain et sécuritaire, différents éléments ont été intégrés à la nouvelle construction :

Un système de gestion de la qualité de l'air et du confort thermique. Une unité comble les besoins en air frais de chaque système de climatisation et de chauffage, tandis que le niveau de CO2 est analysé en temps réel, afin de respecter les normes les plus sévères. Chaque système est muni d'un assainisseur d'air qui émet du peroxyde d'azote, ce qui neutralise les bactéries. De plus, des plantes et des arbres naturels ont été disposés à l'intérieur du bâtiment, dans le but de contribuer à la qualité de l'air.



Un plancher radiant a été installé dans l'espace muni d'un plafond de 24 pieds, pour assurer le confort des occupants. Une attention particulière a également été accordée au niveau acoustique afin de fournir un environnement des plus silencieux aux employés. Finalement, chacun des matériaux, composantes et systèmes a été sélectionné en favorisant l'efficacité énergétique, dans l'objectif ultime de diminuer l'empreinte environnementale de l'immeuble.





Les employés et collaborateurs bénéficient de plusieurs avantages dignes de mention :

: 235 postes de travail respectant les 2 mètres de distanciation sociale;



Une cafétéria de 150 places assises;



Trois bornes électriques doubles pour 6 voitures;



Une grande salle multifonctionnelle, un gym tout équipé, une salle de yoga, des douches individuelles ainsi que des vestiaires et une salle pour les vélos;



La construction d'une piste cyclable sur le terrain du siège social, en bordure du lac, débutera quant à elle au cours des prochains jours.

Afin de joindre l'utile à l'agréable, tous les employés du Groupe Legault sont par ailleurs invités à amener leur animal au boulot, et ce, en tout temps!

UN EMPLOYEUR DE PREMIER CHOIX : MONDOU EN PLEINE PÉRIODE DE RECRUTEMENT

Preuve du succès de ses différentes innovations, Mondou s'est classée, en 2019, au 5e rang de l'Indice WOW de la firme Léger qui évalue l'expérience client chez plus de 200 détaillants du Québec au moyen d'un vaste sondage effectué auprès de plus de 15 000 personnes.

Reconnue au Québec comme un employeur de choix misant sur la qualité de vie, le bien-être et la formation de ses employés, Mondou a créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Mondou déploie présentement une campagne de recrutement pour ses magasins, son centre de distribution et son siège social. Au total, ce sont plus d'une centaine de postes qui sont à combler partout au Québec. Tous les détails dans la section Carrières du site web de Mondou.

« Notre gouvernement encourage toutes les entreprises à se moderniser pour mieux s'adapter aux besoins évolutifs de leurs clientèles et de leurs équipes de travail. En plaçant son personnel au sommet de ses priorités, Groupe Legault réaffirme son leadership comme employeur de choix. Je tiens à féliciter l'entreprise pour sa vision innovante et moderne, qui nous rend tous très fiers », a commenté Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir d'appuyer plusieurs causes liées au bien-être animal. L'entreprise organise notamment la campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser plus de deux millions de dollars à ce jour. Notons que la 7e édition de cette initiative est en cours jusqu'au 14 novembre dans tous les magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Mondou a aussi mis sur pied la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges pour animaux qui a permis de récolter un grand total de 536 000 $ en quatre ans.

Croyant profondément à l'adoption responsable, Mondou a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, quatre Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.

Le Groupe Legault profite de l'occasion pour remercier chaleureusement ses fidèles clients, ses précieux partenaires et ses employés dévoués qui, chacun à sa façon, a permis la concrétisation de ce projet ambitieux que constitue la construction d'un nouveau siège social.

Cette inauguration officielle s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque, dont M. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député fédéral de la circonscription Honoré-Mercier, Mme Lucie Lecours, ministre québécoise déléguée à l'Économie, et M. Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou. Des partenaires de ce projet de construction étaient également sur place, soit M. Denis Fontaine, directeur des ventes d'Artopex, M. Normand Pépin, président de Lauréat Pépin Inc., Mme Véronique Chayer, présidente et associée de Folio Design et Mme Manon St-Jean, directrice de comptes chez EMBLM. Ceux-ci étaient accompagnés de nombreux représentants du Groupe Legault, soit M. Martin Deschênes, chef de la direction du Groupe Legault, M. Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou, ainsi que plusieurs membres de la famille Legault : M. Philippe Legault, M. Jules Legault, Mme Marie-France Legault, M. Nicolas Legault, Mme Marie-Josée Legault et M. Marc-Antoine Legault.

À propos du Groupe Legault

Le Groupe Legault est une entreprise familiale québécoise intégrée verticalement, spécialisée dans la nourriture et les accessoires pour animaux de compagnie, notamment avec la chaîne de magasins Mondou. Avec son réseau pancanadien de commerce de détail, ses multiples marques et ses installations manufacturières locales, le Groupe Legault est la référence au pays dans ce secteur.

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 74, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

À propos de Ren's Pets

Ren's Pets offre la plus grande sélection de produits pour animaux de compagnie, y compris de la nourriture, des gâteries et des jouets. Il est un chef de file dans l'industrie des fournitures de toilettage professionnel de haute qualité. La promesse Ren's Pets garantit qu'un personnel compétent vous aidera à trouver la meilleure nourriture pour votre animal. Pour plus d'informations, visitez www.renspets.com.

À propos de Jupiter

Jupiter est la propriété du Groupe Inovo et du Groupe Legault. Le Groupe Inovo exploite avec passion une entreprise avicole dans quatre provinces canadiennes et Groupe Legault veille au déploiement et au soutien des diverses entreprises du groupe (dont la marque de nourriture de haute qualité pour chiens et chats Vetdiet et Mondou, le plus important détaillant de nourriture et d'accessoires pour animaux de compagnie au Québec). Jupiter s'affaire présentement à construire une usine à la fine pointe de la technologie à Drummondville.

