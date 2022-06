Le Groupe JP Robin, psychoéducateurs devient le Groupe Évie et élargit son éventail de services

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe JP Robin, psychoéducateurs devient le Groupe Évie, manifestant ainsi sa volonté d'arborer une identité en cohérence avec sa raison d'être et ses valeurs.

L'entreprise, qui offre depuis plus de 20 ans des services psychoéducatifs aux personnes vivant des difficultés et de la détresse psychologique, connaît par ailleurs une forte expansion en Europe. Elle diversifie également ses services en offrant un service de développement professionnel (formations), ainsi qu'un nouvel éventail d'activités innovantes aux entreprises, en soutien à la vitalité et à la santé mentale au travail.

Pionnier en psychoéducation depuis plus de deux décennies

Le Groupe Évie regroupe plus 40 psychoéducateurs compétents, expérimentés et passionnés, ainsi qu'une équipe de gestion et de développement professionnel rigoureuse et engagée.

Depuis plus de 22 ans, l'entreprise est pionnière dans le domaine des services psychoéducatifs privés en santé mentale auprès d'une clientèle adulte, et ce, dans la majorité des régions du Québec. Elle se présente comme la référence en psychoéducation non seulement au Canada, mais à l'étranger, en raison notamment de son approche d'intervention unique et distinctive : l'accompagnement de proximité d'inspiration psychoéducative.

Cette approche permet d'accompagner les personnes de façon concrète dans le développement et la consolidation de leurs capacités et de leurs forces. Soucieux de respecter une rigueur professionnelle, les psychoéducateurs du Groupe Évie appliquent des stratégies d'intervention basées sur les données probantes afin d'aider leurs clients à mieux gérer leurs symptômes et retrouver une vie satisfaisante. Plusieurs assureurs publics et privés nous accordent d'ailleurs leur confiance pour amener leurs clients à atteindre leurs objectifs.

D'un autre côté, par le biais de son offre de développement professionnel, de perfectionnement, de soutien-conseil et de supervision formative, l'entreprise accompagne les professionnels de la même façon qu'elle soutient les personnes en difficulté : dans l'action concrète, le professionnalisme, la rigueur clinique et la créativité.

Accompagner la vitalité des individus et des équipes

Les enjeux liés à la santé mentale et à la détresse psychologique au sein des entreprises représentent une réalité en croissance accélérée.

Grâce à son approche unique et distinctive, le Groupe Évie offre aux PME et entreprises de les accompagner dans le développement et le renforcement en amont de la vitalité de leurs ressources humaines, plutôt que de simplement gérer la détresse psychologique des individus en aval.

Pour ce faire, Groupe Évie propose 4 ateliers de sensibilisation et de codéveloppement portant sur des enjeux de santé mentale et des cas concrets vécus dans les environnements de travail, tels que la dépression, l'épuisement professionnel, l'anxiété, le stress, les traits de personnalité particuliers et les traumatismes. Elle offre, de plus, 4 ateliers complémentaires de formation et d'exploration visant à consolider de manière concrète les nouveaux acquis d'assistance et de soutien en gestion de la vitalité et de la santé mentale au travail.

Une expansion en Europe

L'approche développée par le Groupe Évie connaît une popularité grandissante au Canada, mais aussi en Europe francophone. Jusqu'à présent, plus de 200 professionnels français ont été formés à cette approche qui participe activement à la transformation de l'offre de service du système de santé dans cette région du monde, de même qu'au soutien à la santé mentale au travail et à la valorisation des métiers de l'accompagnement.

Pour en apprendre davantage sur le Groupe Évie et ses services, visitez le tout nouveau site web : groupeevie.com.

