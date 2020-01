Le Groupe JAMP Pharma signe un accord de partenariat historique pour la commercialisation de cinq médicaments biosimilaires au Canada

BOUCHERVILLE, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne, a conclu une entente exclusive avec Alvotech, une société biopharmaceutique de classe mondiale, pour l'acquisition des droits commerciaux de cinq médicaments biosimilaires. Les ventes annuelles des médicaments biologiques de références de ces cinq médicaments biosimilaires sont évaluées à plus de 2 milliards de dollars au Canada.

« Nous sommes ravis de former ce partenariat, qui permettra au Groupe JAMP Pharma de devenir un acteur majeur et un partenaire stratégique au sein de ce marché, tout en continuant de développer notre portefeuille de médicaments génériques, qui devrait franchir le cap des 500 produits d'ici 2022. Notre portfolio de nouveaux produits à court terme compte désormais six médicaments biosimilaires et cette entente aura une incidence positive sur l'avenir de la société et les patients qui utiliseront ces médicaments essentiels. Notre équipe demeure motivée par notre mission d'offrir des solutions plus abordables aux patients canadiens. »

- Louis Pilon, PDG du Groupe JAMP Pharma

Nouvelle importante pour le secteur de la santé au Canada

Cet accord de partenariat contribuera à accélérer la croissance exceptionnelle du Groupe JAMP Pharma, à renforcer sa position de tête dans l'industrie pharmaceutique canadienne et à réaffirmer sa mission d'améliorer l'accès à des médicaments abordables pour les patients et les partenaires canadiens de l'entreprise.

Concrètement, l'entente entraînera la création de plusieurs nouveaux emplois ainsi que l'agrandissement du siège social et des laboratoires de la compagnie à Boucherville.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de devenir un chef de file du marché canadien des médicaments biosimilaires et avons hâte de collaborer avec tous les intervenants pour offrir ces nouvelles options le plus rapidement possible aux patients canadiens. Bien que le taux de pénétration des produits biosimilaires demeure plutôt faible au Canada, nous nous réjouissons de la décision des autorités de la Colombie-Britannique et de l'Alberta concernant la transition de tous les patients existants vers l'un des 18 médicaments biosimilaires disponibles au Canada. »

- Bruno Mäder, directeur général, Orimed Pharma, et responsable, Médicaments biosimilaires, Groupe JAMP Pharma

Un partenaire stratégique de choix

Alvotech est une société biopharmaceutique axée exclusivement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires de qualité supérieure dans ses installations de pointe à Reykjavik en Islande. Le portefeuille de produits d'Alvotech comprend des produits biosimilaires candidats pour le traitement des maladies auto-immunes, oncologiques et inflammatoires. Ce partenariat stratégique avec le Groupe JAMP Pharma s'ajoute au modèle de développement intégré d'Alvotech, et ce, du développement de la gamme cellulaire à la fabrication commerciale. Les infrastructures commerciales et l'expertise du Groupe JAMP Pharma permettront aux patients canadiens de profiter de produits biosimilaires sécuritaires et efficaces ainsi que du programme de soutien aux patients JAMP CARE, en plus de réduire considérablement les coûts pour le système de santé.

« Alvotech est fière de collaborer avec le Groupe JAMP Pharma, un chef de file de l'industrie pharmaceutique canadienne. Nous estimons que notre portfolio de produits et le modèle de développement pleinement intégré de notre compagnie nous aideront à devenir un leader mondial au sein de ce marché. »

- Anil Okay, vice-président directeur, Développement des affaires, Alvotech

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise privée québécoise dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma, possède un portefeuille de plus de 250 molécules et constitue le chef de file de l'industrie pharmaceutique générique canadienne en matière de lancements de nouveaux produits, selon les approbations de Santé Canada de janvier à décembre 2019. Le Groupe possède également une division ayant plus de 160 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de marques de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que les produits de prescriptions d'Orimed Pharma.

Les médicaments biosimilaires au Canada

Un médicament biologique similaire est un médicament biologique très semblable à un médicament biologique dont la vente a déjà été autorisée. Santé Canada réglemente les médicaments biosimilaires en tant que nouveaux médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. La vente des médicaments biosimilaires est autorisée selon les mêmes normes réglementaires rigoureuses de qualité, d'efficacité et d'innocuité que pour tous les autres médicaments biologiques.

Les médicaments biosimilaires et les médicaments génériques sont deux choses différentes. Les médicaments génériques sont de petites molécules chimiquement synthétisées qui contiennent des ingrédients médicinaux similaires à ceux des produits de référence. Un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence peuvent être démontrés comme étant très semblables, sans être identiques. Cela s'explique par le fait que les médicaments biologiques sont souvent de grandes tailles moléculaires et complexes, en plus d'être fabriqués à partir de cellules vivantes plutôt qu'avec des produits chimiques. Ils sont donc naturellement variables.

