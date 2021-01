« L'exercice financier 2020 a été une année vraiment exceptionnelle, de bien des façons. C'était incroyable de voir plus de 166 000 entrepreneurs se réunir, mettre les gens au cœur de tout ce que nous faisons, et nous adapter rapidement pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Dans une période où la vie à la maison n'a jamais été aussi importante, nous avons rendu IKEA plus accessible en ouvrant sécuritairement 26 nouveaux points de rencontre clients dans des villes comme Helsinki, Séoul et Tokyo. Et nous avons accéléré notre transformation omnicanale, ce qui nous a permis de terminer l'année avec de solides résultats, malgré le fait que 75 pour cent de nos magasins étaient fermés pendant presque deux mois », a déclaré Jesper Brodin, chef de la direction, Groupe Ingka.

Le Groupe Ingka est plus déterminé que jamais à participer à la résolution de la crise climatique et à la récupération et la mise en place d'une nouvelle norme pour le bien-être de la planète et de ses habitants des générations à venir. L'entreprise accélérera ses efforts pour réaliser l'objectif de IKEA d'avoir une incidence positive sur le climat d'ici 2030. Cela comprend d'autres investissements de 600 millions d'euros au cours de l'exercice financier 2021, augmentant ainsi les investissements globaux en développement durable à 3,8 milliards d'euros.

« Chez le Groupe Ingka, nous restons engagés envers nos objectifs de développement durable et nous sommes fiers de dire que pour la première fois, nous avons généré plus d'énergie renouvelable que nous n'en avons consommée dans nos propres activités, avec un taux de 132 % à l'échelle mondiale, grâce à nos investissements en technologie solaire et éolienne », dit Karol Gobczyński, chef, Climat et énergie, Groupe Ingka.

« Chez IKEA Canada, nous sommes fiers de contribuer à cet objectif mondial en produisant plus d'énergie renouvelable que celle consommée dans l'ensemble de nos activités depuis 2015. Grâce à nos deux parcs éoliens en Alberta et à nos panneaux solaires qui équipent plus de la moitié de nos magasins au pays, nous produisons une quantité d'énergie renouvelable qui équivaut à quatre fois notre consommation totale à l'échelle nationale », a déclaré Melissa Barbosa, directrice du développement durable chez IKEA Canada. « Au cours de l'année à venir, IKEA intensifiera ses efforts en sol canadien pour lutter contre la consommation non durable et les changements climatiques. À cet effet, elle lancera notamment des initiatives qui inciteront les Canadiens et Canadiennes à mieux vivre dans les limites de la planète. »

Parmi les autres faits saillants de l'année en matière de développement durable chez Groupe Ingka, notons :

Plus de 920 000 panneaux solaires sur les toits des magasins et entrepôts IKEA. Au Canada , IKEA a des panneaux solaires sur plus de la moitié de ses magasins, dont ceux en Alberta , en Ontario , et celui d' Halifax .

, IKEA a des panneaux solaires sur plus de la moitié de ses magasins, dont ceux en , en , et celui d' . À l'échelle mondiale, le Groupe Ingka possède 547 éoliennes et 2 fermes solaires dans 14 pays. Au Canada , cela comprend deux parcs éoliens en Alberta sur la colline Wintering Hills et dans le ruisseau Pincher.

, cela comprend deux parcs éoliens en sur la colline Wintering Hills et dans le ruisseau Pincher. Le Groupe Ingka a inspiré 97 400 clients et collaborateurs à réduire leur consommation d'énergie et d'eau ainsi que leur production de déchets grâce à son application Better Living.

À l'échelle mondiale, le Groupe Ingka a lancé les boulettes à base de végétaux HUVUDROLL qui ont seulement 4 % de l'empreinte carbone de la fameuse boulette de viande IKEA. Ce produit très attendu sera au menu au Canada ce printemps.

ce printemps. Le Groupe Ingka continue d'explorer la façon d'être plus circulaire en mettant l'accent sur les services de reprise et l'engagement en matière de développement durable auprès des communautés locales. IKEA Canada continue de donner une deuxième vie aux meubles grâce à son programme Revendez-les ; plus récemment, elle a offert une solution de rechange durable au Vendredi fou avec des services de reprise et des collectes de recyclage dans la communauté.

Au cours de l'année, le Groupe Ingka est resté fidèle à la vision de IKEA et a soutenu le plus grand nombre. Cela comprenait le don de 26 millions d'euros en efforts de secours pour soutenir les communautés touchées par la pandémie. Pour IKEA Canada, cela inclut 2,3 millions de dollars canadiens dans le cadre de ses efforts de secours. Ces secours englobent notamment des dons de produits et de l'aide financière aux communautés vulnérables (p. ex., les réfugiés, les sans-abri, les enfants, les collectivités PANDC), le don de 350 000 $ de nourriture IKEA aux banques alimentaires locales et le don de 240 000 masques N95 aux établissements de santé. De plus, l'entreprise a apporté son soutien aux collaborateurs IKEA en assurant la stabilité du revenu, en prolongeant le congé parental et en offrant des conditions de travail flexibles.

Le Groupe Ingka et IKEA Canada continuent de s'engager à bâtir un avenir propre, vert et plus juste, et travailleront toujours à l'atteinte de ces objectifs.

« Nous avons commencé notre exercice financier en septembre 2020 avec de grands objectifs pour la planète et ses habitants, et je suis fière de dire que malgré les difficultés cette année, nous avons été plus engagés à atteindre nos objectifs de développement durable que jamais. De plus, notre point de vue sur le pouvoir de l'appartenance est davantage renforcé ; nous devons stimuler le mouvement de reconstruction ensemble », explique Pia Heidenmark Cook, directrice du développement durable, Groupe Ingka.

Le rapport sommaire annuel et rapport sur le développement durable du Groupe Ingka (publié le 28 janvier 2021) est disponible ici. Le rapport sommaire annuel de IKEA Canada (publié le 19 novembre 2020) est disponible ici.

