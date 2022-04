Le groupe H200 achète l'immeuble du 200 de la Cité-des-Jeunes

GATINEAU, QC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - La société immobilière H200 vient d'acquérir l'immeuble locatif du 200, boulevard de la Cité-des-Jeunes, à Gatineau.

Situé à Hull, à la lisière du Parc de la Gatineau, ce bâtiment de 15 étages et 194 logements a été construit en 1974 et a connu peu de mises à jour en 50 ans. Il nécessite des travaux de rénovation d'envergure afin de redevenir habitable et conforme aux standards actuels du logement.

H200, le nouveau propriétaire, a racheté la tour vide de ses locataires le 16 mars dernier et va mettre toute son énergie, dès aujourd'hui, à relever le défi. Plus de 15 millions de dollars vont être investis dans ces travaux majeurs : plomberie, électricité, isolation, aménagement des unités et des parties communes, stationnements… Tout sera amélioré et modernisé.

Ces travaux seront assurés par des entreprises locales et nécessiteront plus d'une année pour être achevés. Mais le résultat sera à la hauteur, le patrimoine de Hull sera valorisé et tous les locataires bénéficieront d'un habitat digne et de grande qualité.

Le groupe H200 est en contact avec les locataires qui ont conclu une entente avec le précédent propriétaire afin de les loger temporairement.

À propos de H200

Le groupe H200 est une entreprise de Montréal fondée par cinq entrepreneurs d'expérience, tant dans l'immobilier que dans la conduite des affaires, réunis autour du projet de redonner son lustre à la tour du 200 Cité-des-Jeunes à Gatineau et d'offrir d'excellentes conditions de vie à ses occupants.

