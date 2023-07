Le Groupe FlightHub et Imperial Tobacco Canada collaborent afin de prioriser la santé mentale des employés par l'entremise du Programme d'avantages voyage

En joignant leurs forces, le Groupe FlightHub et Imperial Tobacco Canada s'engagent à donner la priorité à la santé mentale et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des avantages exclusifs en matière de voyage.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le Groupe FlightHub, société mère des sites de réservation de voyages FlightHub et justfly.com, est ravi de s'associer à Imperial Tobacco Canada, une organisation ayant la conviction également que les voyages sont un moyen de promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail. Imperial Tobacco Canada, reconnue à nouveau en 2023 comme l'un des meilleurs employeurs, bonifie les avantages offerts à ses employés en proposant le programme d'avantages de voyage du Groupe FlightHub. En s'associant au Groupe FlightHub, Imperial Tobacco Canada a une fois de plus placé le bien-être de ses employés au premier plan de ses décisions.

Le vaste réseau de FlightHub et ses partenariats avec les principales compagnies aériennes permettent aux employés d'Imperial Tobacco Canada d'accéder à des prix concurrentiels et à des itinéraires de voyage sur mesure, ce qui leur assure des vacances mémorables. Au-delà des rabais exclusifs et des autres avantages offerts, le programme du Groupe FlightHub permet aux organisations mettant leurs employés au centre de leurs préoccupations d'apprécier l'impact des voyages sur le moral et le niveau d'engagement des employés. « Comme nous le savons tous, les voyages ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé mentale en général. Après les nombreuses restrictions auxquelles l'industrie et les voyageurs ont été exposés ces dernières années, nous sommes ravis de nous associer à Imperial Tobacco Canada, une autre entreprise avant-gardiste. En offrant des avantages exclusifs en matière de voyage, nous souhaitons donner la priorité à la santé mentale des employés d'Imperial Tobacco Canada, en leur permettant de se ressourcer, de se détendre et de retourner au travail avec une énergie et un enthousiasme renouvelés », mentionne Christopher Cave, CEO du Groupe FlightHub.

Lito Charet, Vice-Présidente des Ressources Humaines et de l'Inclusion chez Imperial Tobacco Canada, a déclaré : "Notre culture axée sur les individus est à l'origine de notre succès. La santé mentale et le bien-être de nos employés est notre priorité absolue. Nous cherchons continuellement à établir des partenariats avec des entreprises aux valeurs similaires, et FlightHub était un choix naturel pour nous".

Le Groupe FlightHub permet aux entreprises de se démarquer en offrant un programme innovant d'avantages sociaux qui favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais également l'amélioration de la santé mentale par le biais des voyages. Le programme du Groupe FlightHub est offert à toutes les entreprises nord-américaines qui souhaitent diversifier les avantages qu'elles offrent à leurs employés. Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez ici.

À propos du Groupe FlightHub

Basé à Montréal, le Groupe FlightHub possède et exploite FlightHub et Justfly, deux des principales agences de voyages en ligne d'Amérique du Nord. FlightHub rend les voyages accessibles, permettant à un plus grand nombre de personnes de visiter de nouveaux endroits et d'explorer de nouvelles cultures. Avec des millions de clients servis chaque année, son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle exceptionnel. Depuis 2012, sa technologie de pointe en matière de réservation a permis de créer plus de 30 millions de connexions.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Sa vision consiste à bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour ses consommateurs. Ses assises solides, ainsi que ses aptitudes à l'innovation de pointe, leur permettent de créer des produits plus durables pour ses consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à leurs collègues, leurs actionnaires et leurs communautés.

