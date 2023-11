Le Groupe F. Dufresne poursuit son expansion au Québec en accueillant Les Dépanneurs Lacelle dans son réseau!

L'entreprise de Québec, qui est déjà le plus important détaillant et exploitant de la bannière Petro-Canada au pays, solidifie ainsi sa présence au Québec en ajoutant à son réseau les quatre établissements exploités par la famille Lacelle à Mont-Laurier et Lac-des-Écorces

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe F. Dufresne, par le biais de son partenariat avec Suncor, Pétroles Cadeko inc., est très fier d'annoncer l'acquisition de l'entreprise Les Dépanneurs Lacelle. La transaction devrait être conclue le 1er février 2024 sous réserve d'autres conditions de clôture habituelles.

Avec l'ajout de ces établissements, le réseau des ventes au détail du Groupe F. Dufresne totalisera désormais près de 326 établissements et 13 restaurants. L'ajout de près de 70 employés de Dépanneurs Lacelle permettra également au Groupe F. Dufresne de consolider sa position d'employeur de choix au Québec avec près de 1500 employés qui œuvrent chaque jour à la réussite de l'entreprise.

Cette consolidation entre deux entreprises familiales québécoises constitue une excellente nouvelle pour la région des Laurentides. Le Groupe F. Dufresne assure que l'ensemble des emplois seront conservés et que l'intégration des opérations à son réseau se fera en tout respect de la culture d'entreprise mise en place depuis près de 16 ans par la famille Lacelle.

« La très grande qualité des établissements des dépanneurs Lacelle ainsi que les valeurs familiales communes qui nous habitent ont grandement facilité le rapprochement entre nos deux entreprises, a expliqué Francis Dufresne, président du Groupe F. Dufresne. Il s'agit d'un privilège pour nous de poursuivre le travail colossal accompli par la famille Lacelle au cours des dernières années et nous sommes très fiers d'accueillir toute l'équipe dans la grande famille du Groupe F. Dufresne. »

« Nous sommes heureux de passer le flambeau à une compagnie familiale québécoise. Connaissant le Groupe F. Dufresne et ses dirigeants depuis maintenant de nombreux mois, nous avons été à même de constater des valeurs familiales communes, et ce, dans le même respect pour leur équipe que nous l'avons fait au cours de ces nombreuses années. Nous sommes donc très confiants qu'un bel avenir se dessine pour toute l'équipe des Dépanneurs Lacelle, ainsi que des opportunités de gestion qui s'ouvrent pour certains de nos employés », souligne Myrline Lacelle.

Les clients pourront bénéficier des mêmes produits et services de qualité offerts dans les établissements de la famille Lacelle depuis plusieurs années.

À propos du Groupe F. Dufresne

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale québécoise de 3e génération, dont le siège social est situé à Québec. En plus de son réseau de dépanneurs corporatifs Sprint et de son réseau de stations-service, le Groupe F. Dufresne regroupe également des entreprises qui œuvrent dans les domaines de la restauration, du chauffage résidentiel et de la logistique de transport sous différentes sociétés et marques de commerce.

À propos de Dépanneurs Lacelle

Dépanneur Lacelle inc. est une entreprise familiale dont le siège social est à Mont-Laurier. L'entreprise familiale regroupe trois dépanneurs avec station d'essence, un dépanneur qui se spécialise dans le prêt-à-manger fait maison et une grande variété de bières de microbrasserie ainsi qu'un Petro-Pass.

