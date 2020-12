Le Groupe F. Dufresne, par le biais de son partenariat avec Suncor, élargit son réseau au Québec et au Nouveau-Brunswick avec la marque Petro-Canada

À l'issue de cette transaction, l'entreprise de Québec deviendra le plus important détaillant et exploitant Petro-Canada au pays.

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe F. Dufresne et Suncor, fière propriétaire de Petro-Canada, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat renforcé dans lequel la société énergétique procède au transfert de 98 établissements de marque Petro-Canada. La transaction a reçu le feu vert du Bureau de la concurrence et devrait être conclue d'ici la fin de 2020.

La transaction portera le nombre d'établissements Petro-Canada exploités par le Groupe F. Dufresne à 180. Avec l'ajout de ces établissements, le réseau des ventes au détail du Groupe F. Dufresne totalisera désormais 283 établissements.

« L'intégration de ces établissements démontre notre position de joueur incontournable dans l'industrie, la confiance de Suncor envers notre organisation et notre désir de dynamiser notre marque de dépanneur SPRINT, a expliqué Pierre Dufresne, président du Groupe F. Dufresne. Nous sommes aussi très fiers d'ajouter à notre réseau des établissements au Nouveau-Brunswick et nous sommes des plus fébriles à l'idée de les accueillir au sein de notre famille. »

Déjà propriétaire d'établissements Petro-Canada situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, l'entreprise ajoutera de nouveaux établissements à son réseau dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, du Centre-du-Québec, et au Nouveau-Brunswick. De plus, la transition permettra au Groupe F. Dufresne d'atteindre le millier d'employés.

« La marque Petro-Canada a une relation de longue date avec Groupe F. Dufresne et nous sommes heureux de développer davantage ce partenariat avec le transfert de ces établissements supplémentaires au Québec et au Nouveau-Brunswick », souligne Deborah Gullaher, vice-présidente, Ventes et marketing, Suncor.

Les clients pourront bénéficier des mêmes produits et services de qualité offerts par Petro-Canada, notamment le programme de fidélisation Petro-Points.

À propos du Groupe F. Dufresne

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale québécoise de 3e génération, dont le siège social est situé à Québec. En plus de son réseau de dépanneurs corporatifs Sprint et de son réseau de stations-service, le Groupe F. Dufresne regroupe également des entreprises qui œuvrent dans les domaines de la restauration, du chauffage résidentiel et de la logistique de transport sous différentes sociétés et marques de commerce.

À propos de Suncor Énergie

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro-Pass à l'échelle du pays, incluant 56 ententes de commercialisation avec les communautés autochtones. En 2019, Petro-Canada a lancé la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. La Fondation proches aimants Petro-CanadaMC aidera à soutenir les proches aidants canadiens.

