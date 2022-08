Le Groupe Export s'allie à NielsenIQ pour soutenir les exportateurs bioalimentaires dans leur analyse du marché américain

SAINTE-JULIE, QC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative visant à donner accès, à tarif subventionné, aux données américaines de NielsenIQ pour les exportateurs bioalimentaires. En effet, grâce à la force du nombre et au soutien de FAC, partenaire de l'initiative, le Groupe Export devient la porte d'entrée pour l'obtention de données à travers Byzzer, la nouvelle plateforme de NielsenIQ, qui rend disponibles les données au sujet des ventes au détail de 60 000 marques de produits de consommation courante aux États-Unis pour plus de 700 G$.

Les données disponibles dans la plateforme Byzzer, comme tous les éléments d'intelligence de marché, facilitent la conception de stratégies de commercialisation et apportent clarté et confiance envers les décisions d'affaires prises par les entreprises. L'analyse de ces données offre un éclairage permettant de répondre à d'essentielles questions d'affaires comme la performance d'un produit par rapport à ses concurrents, l'efficacité des promotions sur le lieu de vente, les habitudes de consommations de la clientèle et une foule d'autres enjeux majeurs.

En complément à ces données, le Groupe Export offre un accompagnement personnalisé à ses membres afin d'identifier de façon précise les rapports les plus pertinents pour l'entreprise. Les membres bénéficient également d'un tarif avantageux en raison des subventions octroyées par les différents paliers de gouvernement.

« L'accès à des données de marché probantes et précises est souvent un enjeu pour les entreprises exportatrices et, à plus forte raison, pour les PME. Pourtant, cette composante essentielle de l'intelligence de marché est pour nous une des pierres angulaires du développement de stratégies de commercialisation efficaces et basées sur une connaissance pointue du marché visé, explique Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export. En rassemblant les forces de NielsenIQ, de partenaires gouvernementaux et de partenaires de l'industrie, nous arrivons à offrir un tarif avantageux et un accès à un éventail de données à des entreprises de toute taille, tout en poursuivant la diversification de l'offre du Groupe Export. »

« La plateforme Byzzer est un outil performant pour rassembler des données brutes répondant aux critères précis de l'entreprise, souligne Francis Parisien, vice-président principal, ventes PME Canada. Chez NielsenIQ, nous sommes très heureux de cette opportunité proposée par le Groupe Export d'offrir notre expertise aux entreprises pour les aider à comprendre le marché, la compétition et les tendances, afin d'avoir les outils visant à convaincre leurs partenaires d'affaires, pour ultimement croître et grandir dans un nouveau marché. »

Cette initiative, soutenue par FAC, s'adresse aux entreprises membres du Groupe Export qui souhaitent bénéficier de données probantes et précieuses et est rendue possible grâce à la participation financière d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et du MAPAQ, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

