Le Groupe Export agroalimentaire annonce les finalistes des Prix Alizés 2022

SAINTE-JULIE, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) annonce aujourd'hui les finalistes de la quatrième édition des Prix Alizés. Chaque année, les Prix Alizés soulignent l'excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont particulièrement démarquées sur les marchés internationaux. Les lauréats seront dévoilés officiellement le 20 avril 2022 lors de la Soirée des Alizés, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre de SIAL Canada 2022.

« Chaque année, nous vous présentons des finalistes qui ont excellé à l'exportation et qui ont su capter l'attention de notre jury. Pour le Groupe Export, c'est un honneur renouvelé que de dédier une soirée à ces entreprises qui nous représentent fièrement en faisant rayonner les produits d'ici aux quatre coins du globe. Nous sommes d'ailleurs très heureux de présenter cette année une troisième catégorie aux Prix Alizés et ainsi récompenser une entreprise pour son sens de l'innovation et sa capacité d'adaptation », souligne Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

Octroyés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire, les Prix Alizés comportent la catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ », récompensant une entreprise dont le chiffre d'affaires se situe à moins de 50 millions de dollars, la catégorie « Grande entreprise FAC », s'adressant aux compagnies dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 50 millions de dollars. En nouveauté cette année, une troisième catégorie s'est ajoutée, « Innovation à l'exportation Inno-centre », honorant une entreprise qui a fait preuve d'une originalité accrue dans l'élaboration de ses stratégies d'exportation ou dans sa réponse à une situation imprévue.

Catégorie | PME Fonds de solidarité FTQ

Les Aliments Morehouse Ltée. , Québec

Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de moutardes, vinaigrettes et trempettes dont plusieurs sous la marque Le Grec .

Marie Morin Canada , Québec

Manufacturier de délices sucrés en pots de verre inspirés de recettes traditionnelles françaises.

Les Moulins de Soulanges, Québec

Créateurs de farines de spécialité innovantes s'adressant aux filières boulangères et alimentaires.

Catégorie | Grande entreprise FAC

Bio Biscuit inc. , Québec

Spécialiste dans la fabrication de biscuits et nourriture sèche cuits au four pour chiens et chats.

Les Aliments Rustica , Québec

Fabricants de produits italiens authentiques, dont la fameuse pizza aux tomates fraîches, les pizzas surgelées et focaccias.

Sogelco International, Québec

Producteur et négociant de produits de la mer issus exclusivement de pêche ou d'élevage durable.

Catégorie | Innovation à l'exportation Inno-centre

Bio Biscuit inc. , Québec

Fabricant de nourriture pour animaux qui adapte de façon impressionnante ses offensives marketing tout en respectant les valeurs fondamentales de sa marque.

Groupe Acéricole Sn - Maple 3 , Québec

Producteur d'eau d'érable visant directement une cible bien adaptée en fonction de ses marchés de destination.

Les Moulins de Soulanges, Québec

Producteurs de farines dont l'agilité et la capacité d'adaptation face aux défis témoignent de la culture d'innovation présente depuis sa fondation.

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury qui ont évalué l'ensemble des dossiers déposés : Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-Centre, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et Martin Lemire, vice-président chez EDIKOM et L'actualité ALIMENTAIRE.

Le Groupe Export tient à remercier les partenaires qui rendent possible cette remise de prix, soit FAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Inno-centre, Agro-Québec, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., L'actualité ALIMENTAIRE et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

