MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe eSolutions ameublement, qui comprend Bush Business Furniture, Bush Furniture et Bestar (collectivement, « eSolutions » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui que la Fédération des caisses Desjardins du Québec, à titre de prêteur et d'agent administratif du syndicat de prêteurs de la Société, devrait présenter, le 4 mai 2026, une requête devant la Cour supérieure du Québec en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) afin de faire nommer PricewaterhouseCoopers inc. à titre de séquestre (le « séquestre ») à l'égard des actifs de la Société.

La Société a cessé ses activités de fabrication, avec effet immédiat. Sous réserve de l'approbation du tribunal, le séquestre superviserait la liquidation ordonnée de la Société, notamment la vente des actifs de la Société dans le cadre d'un processus supervisé par le tribunal.

La liquidation entraînera des pertes d'emploi au sein de la Société, certains postes prenant fin immédiatement et d'autres, au cours des prochaines semaines. eSolutions est consciente des répercussions importantes de cette décision sur ses employés, leurs familles et les collectivités où elle exerce ses activités.

Au cours d'une période prolongée, la Société et ses prêteurs ont examiné plusieurs options, y compris une restructuration ou la vente de l'entreprise. Malgré des efforts importants et l'appui des prêteurs et des conseillers, aucune solution viable n'a été trouvée qui aurait permis à eSolutions de poursuivre ses activités ou de vendre l'entreprise.

La situation financière de la Société s'est considérablement détériorée depuis 2021. L'entreprise fait face à des pressions additionnelles depuis 2024, attribuables à l'imposition de tarifs douaniers par le gouvernement américain, à la baisse de la demande des consommateurs après la pandémie, à la concurrence accrue de concurrents étrangers et à des contraintes de trésorerie persistantes.

La Société n'a versé aucun paiement d'intérêts à ses prêteurs depuis plus d'un an. Les prêteurs subiront une perte très importante dans le cadre de ce processus. Dans ce contexte, la liquidation des activités de la Société et la vente de ses actifs constitue la seule option viable pour maximiser la valeur des actifs de la Société, et la requête demandant la nomination du séquestre vise à mettre en œuvre cette option.

eSolutions se concentre maintenant sur le soutien aux employés touchés, la collaboration avec les prêteurs et le séquestre proposé, ainsi que sur le traitement juste et équitable des parties prenantes et des communications claires et continues tout au long du processus.

Incidence sur les employés

Les cessations d'emploi se feront par étapes, certains employés quittant immédiatement et d'autres demeurant temporairement en poste pour soutenir le processus.

Tous les employés recevront le paiement des salaires gagnés jusqu'à la date de cessation de leur emploi. Les employés recevront de plus amples renseignements au cours des prochains jours ou des prochaines semaines concernant leur paie finale et les autres sommes auxquelles ils pourraient avoir droit, les relevés d'emploi, l'accès aux programmes de soutien gouvernementaux et les autres questions applicables.

Les employés canadiens recevront de l'information concernant la Loi sur le Programme de protection des salariés. Sous réserve de sa nomination, le séquestre fournirait l'information pertinente. Les employés aux États-Unis recevront de l'information sur les processus et protections applicables.

Les prêteurs ont accepté de financer certains paiements liés aux employés dans le cadre du processus. Sous réserve de sa nomination, le séquestre superviserait les questions liées aux employés et fournirait de plus amples renseignements aux employés, le cas échéant.

Clients, fournisseurs et créanciers

La Société a cessé ses activités de fabrication et d'approvisionnement, mais maintiendra certaines activités limitées pendant le processus de liquidation.

Les clients ayant des commandes en cours ou des réclamations devraient communiquer avec le séquestre, sous réserve de sa nomination.

Les fournisseurs ne doivent pas expédier d'autres marchandises ni fournir de services, sauf s'ils y sont expressément autorisés par le séquestre, sous réserve de sa nomination. Toutes les réclamations des fournisseurs seront traitées dans le cadre du processus formel supervisé par le tribunal, dans le contexte de la liquidation ordonnée.

Le processus prévu par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) vise à offrir un cadre équitable et transparent pour le traitement des réclamations des créanciers. Le processus de liquidation ordonnée et de vente des actifs vise à maximiser les recouvrements pour les créanciers, dans la mesure du possible et conformément à la loi. À ce stade, il semble peu probable que ce processus donne lieu à une distribution aux créanciers non garantis.

Processus de mise sous séquestre proposé

Dans les circonstances, un processus de mise sous séquestre supervisé par le tribunal est nécessaire afin de préserver la valeur des actifs et d'assurer un processus ordonné et transparent.

La Société collabore avec les prêteurs, le séquestre proposé et les autres parties prenantes afin de favoriser un processus ordonné.

Sous réserve de sa nomination, le séquestre superviserait la liquidation ordonnée et le processus de réalisation des actifs conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada). Ce processus devrait notamment comprendre la prise de possession des actifs de la Société et la distribution du produit de réalisation conformément aux priorités prévues par la loi.

Le séquestre agirait de façon indépendante et sous la supervision du tribunal. De plus amples renseignements seraient communiqués directement aux parties prenantes par le séquestre, le cas échéant, sous réserve de sa nomination.

À propos d'eSolutions ameublement

Fondée en 2021 et ayant son siège social à Sherbrooke, au Québec, eSolutions Ameublement est une solution nord-américaine de commerce électronique pour le mobilier résidentiel et commercial. La famille de marques de la Société comprend Bestar, Bush Furniture et Bush Business Furniture (BBF), réunissant l'héritage de Bestar, fondée en 1948, et de Bush Industries, fondée en 1959. Par son portefeuille de marques de mobilier établies, eSolutions Ameublement offre du mobilier résidentiel et commercial conçu pour accompagner les clients de l'achat en ligne à la livraison, à l'assemblage et à l'utilisation du produit. Pour en savoir plus, visitez esolutionsfurniture.com .

SOURCE Groupe eSolutions ameublement

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