Cette acquisition marque une étape cruciale dans la concrétisation de la vision à long terme du groupe, qui consiste à devenir un chef de file dans l'économie florissante des créateurs grâce à l'adoption de l'IA et à l'innovation technologique.

MONTRÉAL, le 18 sept 2024 /CNW/ - Le groupe Dulcedo, agence primée de gestion des talents dont le siège social est situé à Montréal, annonce l'acquisition de Node App, plate-forme de marketing d'influence alimentée par l'IA. Node App a été créée pour démocratiser l'économie des créateurs et rendre le marketing d'influence plus accessible en offrant des solutions exploitables et évolutives aux défis de longue date auxquels font face les créateurs, les agents artistiques, les marques et les agences.

Dulcedo Group Acquires AI-Powered Influencer Marketing Startup Node App (Groupe CNW/Node)

Cette acquisition marque le début d'une tendance émergente dans l'économie des créateurs, où les agences internalisent les technologies pour devenir des participants actifs. L'acquisition de Node par Dulcedo renforce son engagement dans le secteur et offre un tremplin pour offrir des expériences exclusives alimentées par l'IA à ses clients, aux influenceurs et aux autres agences partenaires.

La technologie de Node a permis à plus de 2 000 entreprises d'Amérique du Nord de générer des dizaines de millions d'impressions dans les médias sociaux en les associant à des micro-influenceurs. La plate-forme a répondu aux besoins d'entreprises comme Kraft, Samsonite, Jarritos, St-Regis, Marriott, et plus encore. En outre, elle a permis à plus de 5 000 créateurs de contenu de créer des flux de revenus durables grâce à des partenariats avec les marques et à des opportunités de monétisation.

Fondée en 2019 par Armin Faraji et Mackenzie Dérival, Node App était initialement axée sur les restaurants, mais a rapidement pris de l'expansion pour inclure les marques de commerce électronique. Pendant la pandémie, Node a beaucoup gagné en popularité, passant de 30 à 800 marques en seulement cinq mois. Ce rendement a mené à un cycle de financement réussi d'un million de dollars, attirant des investisseurs de renom comme Techstars et Alchemist, ainsi que des premiers cadres et membres de la direction de Shopify, Shutterstock, Hershey's et Intuit.

L'acquisition de Node par Dulcedo marque un jalon important, fournissant à Node un financement et des ressources supplémentaires pour dynamiser sa croissance et son efficacité opérationnelle. Au cours de la dernière décennie, Dulcedo s'est imposée comme une agence de premier plan, travaillant avec des milliers de mannequins de renom, d'athlètes d'élite, d'acteurs et d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Grâce à cette acquisition, Node aura accès au vaste réseau de Dulcedo, avec un nombre combiné d'abonnés dépassant 300 millions de personnes. Cette acquisition permet à Node d'accéder à l'impressionnante équipe de Dulcedo, dont font partie l'acteur américain Javon Walton, les médaillés d'or olympique Karen Chen, Max Parrot et Sarah Nurse, ainsi qu'Alex Killorn, deux fois lauréat de la Coupe Stanley, assurant une couverture complète dans tous les secteurs participant aux campagnes de marketing d'influence.

« L'approche novatrice de Node et sa croissance rapide dans le paysage numérique en font une solution parfaite pour notre vision. En intégrant Node au groupe Dulcedo, nous pouvons tirer parti de nos ressources pour accroître notre succès et notre influence sur les marchés nouveaux et existants », a déclaré Karim S. Leduc, chef de la direction de Dulcedo et chef de la direction intérimaire de Node App.

En 2022, Google a sélectionné Node pour son programme Google for Startups Accelerator (Accélérateur Google pour entreprises en démarrage). Ce partenariat a permis à Node d'améliorer ses capacités d'IA grâce à l'accès aux ressources informatiques de Google et au mentorat d'expert. Node a ainsi créé une technologie d'apprentissage automatique visant à révolutionner les flux de travail des agences en améliorant la découverte des influenceurs et la production de rapports de données. Grâce à l'investissement stratégique et aux vastes ressources de Dulcedo, Node accélérera le développement d'outils axés sur l'IA pour améliorer l'ensemble du cycle de vie des campagnes de marketing d'influence.

« Les antécédents éprouvés de Dulcedo, ses liens étroits avec le secteur et son engagement envers les créateurs en font le partenaire idéal pour le prochain chapitre de Node. Cette mesure stratégique nous permet de stimuler les capacités de notre plate-forme, d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients et de nous attaquer de front aux plus grands défis de l'économie des influenceurs », a déclaré Armin Faraji, chef d'exploitation de Node.

Karim Leduc, chef de la direction du groupe Dulcedo, assumera les fonctions de chef de la direction intérimaire de Node : le cofondateur Armin Faraji occupera le poste de chef d'exploitation, tandis que le cofondateur Mackenzie Dérival restera chef des produits.

À propos de Dulcedo :

Cofondée en 2008 par Karim S. Leduc à Montréal, Dulcedo Management Group est une agence multidisciplinaire mondiale de gestion des talents dont le siège social est situé à Montréal et qui dispose d'un bureau à Toronto, avec une liste de talents issus du monde entier. Dulcedo compte actuellement quatre divisions, représentant les talents dans les secteurs du modelling, des sports et des jeux, sous la direction de ses partenaires Karim Rekik et Benjamin Carter. Visitez www.dulcedo.com pour en savoir plus.

À propos de Node :

Cofinancée en 2019 par Armin Faraji et Mackenzie Dérival, Node est une plate-forme qui rend le marketing d'influence accessible aux 28 millions de petites entreprises en Amérique du Nord dont les besoins étaient jusqu'ici insuffisamment pris en charge par les agences et outils d'entreprise existants. Node permet aux petites marques d'embaucher des créateurs/influenceurs pour produire en quelques minutes du contenu pour leur compte sur Instagram et TikTok. Du côté des créateurs, c'est la façon la plus rapide pour les influenceurs prometteurs d'obtenir leur premier contrat avec une marque. Les créateurs peuvent participer à des campagnes de marque en trois clics sur la plate-forme, au lieu de faire des propositions de collaboration ou de négocier avec les marques. Les marques peuvent créer une campagne et commencer à interagir avec les influenceurs dans les 5 à 10 minutes qui suivent leur arrivée sur le site Web de Node. Il s'agit de la plate-forme la plus intuitive pour les spécialistes du marketing, tous niveaux d'expérience confondus. Rendez-vous sur node-app.com pour en savoir plus.

