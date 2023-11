Le Groupe DMV choisit la Corporation Financière Champlain comme partenaire pour soutenir sa croissance au Québec

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Le Groupe DMV (Groupe Dimension Multi Vétérinaire), acteur majeur du secteur vétérinaire au Québec, annonce son partenariat financier avec un groupe d'investisseurs québécois, dirigé par la Corporation Financière Champlain, qui inclut la participation de Fondaction. Cette entente stratégique permettra au Groupe DMV de continuer sa mission d'élever la norme de soins et de services en santé animale, notamment par la création et le maintien d'établissements vétérinaires détenus et dirigés par des Québécois.

Fier de représenter une alternative locale et entrepreneuriale pour l'indépendance de la médecine vétérinaire au Québec, le Groupe DMV envisage de développer sa présence dans la province au cours des prochaines années. Il agrandira son réseau d'établissements vétérinaires indépendants PASSIONIMO et ouvrira en décembre à Québec, son cinquième centre de soins vétérinaires spécialisés et d'urgence 24/7 CENTREDMVET, en co-actionnariat avec trente vétérinaires locaux. CENTREDMVET Québec s'ajoute ainsi à ceux de Montréal, Blainville, Saint-Hubert et Ottawa. Ce financement permettra également au Groupe DMV de renforcer son programme de soutien au développement professionnel et entrepreneurial des vétérinaires du Québec.

« Depuis plus de trente ans, nous sommes engagés à soutenir les cliniques vétérinaires indépendantes détenues par des Québécois et des Québécoises. L'adéquation de la Corporation Financière Champlain à nos valeurs d'excellence, notre modèle d'affaires unique et notre engagement envers l'entrepreneuriat local en font le partenaire tout indiqué pour nous épauler dans notre développement », souligne Dre Caroline de Jaham, présidente-directrice générale du Groupe DMV.

« Le Groupe DMV est un joueur clé de l'industrie vétérinaire au Québec et nous sommes fiers de nous associer à cette entreprise remarquable et de l'accompagner dans sa prochaine phase de croissance », ajoute François Schumayer, associé à la Corporation Financière Champlain.

Soutenir l'indépendance des cliniques vétérinaires du Québec

Le marché vétérinaire est un secteur économique à forte valeur ajoutée et actuellement en consolidation, dans lequel le Groupe DMV se démarque en étant le seul regroupement québécois de vétérinaires-actionnaires indépendants de cette taille au Québec. Convaincu que la santé et la pérennité de la profession vétérinaire passent par l'entrepreneuriat local, il poursuit sa croissance sur un modèle qui assure l'indépendance des établissements vétérinaires dans la province. « Nous continuerons d'élever la norme en santé animale en soutenant l'indépendance professionnelle et entrepreneuriale par le déploiement de notre modèle unique à travers le Québec », conclut Dre Caroline de Jaham.

À propos du Groupe DMV

Fondé à Montréal en 1993, le Groupe DMV se spécialise dans la gestion d'établissements vétérinaires. L'entreprise québécoise gère deux types d'établissements; quatre CENTREDMVET, ouverts 24/7 et déployant des services spécialisés ainsi que des urgences vétérinaires, et trente cliniques vétérinaires de famille Passionimo, opérationnellement indépendants. Le Groupe DMV est également un partenaire de développement pour les établissements de pratique générale. Tout en respectant l'indépendance et l'autonomie de chaque établissement, il offre aux vétérinaires de l'appui au développement professionnel et entrepreneurial. Il a notamment créé le tout premier programme adapté de relève entrepreneuriale en santé animale, comprenant un volet expérientiel et un mentorat par des entrepreneurs vétérinaires.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

