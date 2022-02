« Le groupe Dilawri investit dans son équipe nationale de cadres supérieurs en créant deux nouveaux rôles afin d'assurer une croissance et une excellence continues au sein du secteur de la vente automobile au détail », a déclaré Kap Dilawri, cofondateur du groupe Dilawri. « Nous sommes heureux d'accueillir les talents exceptionnels que sont Virginie Aubert et Ettore Gattolin dans notre équipe de cadres supérieurs. »

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe du groupe Dilawri, un chef de file dans le secteur de la vente automobile au détail », a dit Virginie Aubert, vice-présidente du marketing et des communications. « J'ai hâte d'exploiter le pouvoir du marketing et des communications dans l'objectif d'améliorer l'expérience des clients et des concessionnaires pour soutenir la croissance continue de l'entreprise. »

Dans le cadre de son nouveau poste, Mme Aubert se consacrera principalement à la transformation et à l'optimisation des activités de marketing et de communications du groupe Dilawri, tout en cherchant à innover dans ces domaines. Elle renforcera la stratégie de la marque, rehaussera l'expérience client et favorisera l'amélioration des opérations afin de soutenir la croissance continue. Ayant plus de vingt ans d'expérience en marketing et en communications, Mme Aubert était jusqu'à tout récemment vice-présidente du marketing chez Mercedes-Benz Canada, le plus important constructeur automobile de luxe au Canada pour la huitième année consécutive.

« Après avoir rencontré l'équipe des professionnels du groupe Dilawri, je savais que je partageais la vision et la passion des fondateurs pour le secteur automobile », a déclaré Ettore Gattolin, vice-président des fusions, acquisitions et projets spéciaux. « Il s'agit d'une entreprise où je peux progresser et bâtir une carrière à long terme. »

Dans le cadre de son nouveau rôle, M. Gattolin structurera et simplifiera les activités de fusions et d'acquisitions du groupe Dilawri à l'échelle nationale. Il soutiendra les efforts de croissance continue en explorant de nouvelles occasions de faire des acquisitions fructueuses. Ayant occupé des postes de direction dans les secteurs de l'automobile, de la technologie, des ventes et du marketing en Italie, en Chine et au Canada, M. Gattolin était récemment chef des opérations et directeur général à Ferrari of Ontario/Ferrari of Toronto.

Le groupe Dilawri est le plus grand groupe automobile du Canada, avec plus de 70 concessionnaires franchisés représentant plus de 30 marques automobiles au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. L'entreprise privée, détenue et gérée par la famille Dilawri depuis 1985, continue d'étendre son empreinte au Canada en s'appuyant sur sa tradition d'excellence dans le secteur automobile. Comptant plus de 4 000 employés, le groupe Dilawri est fier d'offrir des produits et un service à la clientèle exceptionnels dans chaque concession.

