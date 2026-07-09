Le groupe des Entreprises Serge Fortin et Le Groupe NOC s'unissent à Ventilation Jean Roy pour former la référence en CVAC au Québec, avec l'appui de la Corporation Financière Champlain et de Fondaction

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - le groupe des Entreprises Serge Fortin (ESF), soit Les Entreprises Serge Fortin et Les Entreprises Serge Fortin Service, Le Groupe NOC, soit Nord-Ouest Climatisation, NOCR, Réfrigération NordSila et NOC Combustion, et Ventilation Jean Roy (VJR), chefs de file dans l'installation et la maintenance de systèmes de CVAC-R au Québec, annoncent aujourd'hui la formation d'un nouveau groupe, soit la conclusion d'un partenariat stratégique avec un groupe d'investisseurs dirigé par la Corporation Financière Champlain et la participation de Fondaction. Ces entreprises se joignent à Ventilation Jean Roy, solidifiant et unifiant les forces des trois entreprises pour bâtir la référence en CVAC-R au Québec.

« Nous sommes une entreprise familiale depuis plus de 21 ans, et c'est avec beaucoup de fierté que nous joignons nos forces à celles de VJR et du Groupe NOC. Ensemble, nous combinons notre expertise, nos connaissances et nos contacts pour occuper une place importante sur le marché. Cette synergie entre nos équipes nous permettra de nous dépasser, de relever des défis plus ambitieux et de réaliser de grands projets. Nous sommes plus investis que jamais devant ce nouveau chapitre! », ont déclaré Serge Fortin et Stéphanie Provost, président et vice-présidente des finances du groupe des Entreprises Serge Fortin.

« Cette alliance représente avant tout, pour le Groupe NOC, le rassemblement de trois équipes d'exception, qui partagent les mêmes valeurs, la même passion et la même volonté d'offrir ce qu'il y a de mieux à leurs clients. Ensemble, nous bâtissons une entreprise québécoise plus forte, plus innovante et mieux outillée pour attirer les meilleurs talents, réaliser les projets les plus ambitieux et contribuer à faire évoluer notre industrie. Notre ambition n'est pas simplement de devenir plus grands, mais de continuer d'être une référence dont nos employés sont fiers de faire partie, que nos clients choisissent avec confiance et qui contribuera à faire progresser notre industrie pour les années à venir. », a déclaré Alain Meunier, président du Groupe NOC.

« La création du groupe est l'aboutissement d'une vision que nous portons depuis longtemps chez VJR : bâtir la référence en CVAC-R au Québec, et bientôt dans tout l'est canadien, à partir de fondations solides. C'est sur la force de VJR avec son savoir-faire technique et sa réputation d'entreprise performante et fiable bâtie projet après projet que ce regroupement prend racine, et c'est avec une immense fierté que nous accueillons les équipes d'ESF et du Groupe NOC pour écrire la suite avec nous. Ce nouveau groupe est plus qu'un regroupement d'entreprises; c'est une plateforme de croissance conçue pour durer et pour faire grandir les meilleurs talents et ainsi accompagner nos clients dans la transition énergétique de leurs bâtiments. Notre ambition est de porter haut les couleurs de l'entrepreneuriat québécois. », ajoutent Philippe Belleville et Charles-André Bilodeau, co-présidents de VJR.

« Nous sommes très fiers de participer à la croissance de ce groupe et d'appuyer des entrepreneurs québécois. ESF et NOC incarnent exactement ce que nous cherchons : des équipes de direction solides, une expertise reconnue et une ambition réelle de bâtir quelque chose de durable. En unissant leurs forces à celles de Ventilation Jean Roy, nous croyons sincèrement que ce groupe a tout ce qu'il faut pour devenir la référence en CVAC au Québec. », souligne Pierre Simard, associé directeur de la Corporation Financière Champlain.

« Ce réinvestissement témoigne de notre confiance envers Ventilation Jean Roy et de notre volonté de l'appuyer dans cette nouvelle phase de développement. En intégrant des expertises complémentaires, l'entreprise renforce sa capacité à accompagner ses clients dans la modernisation des bâtiments et le déploiement de solutions favorisant l'efficacité énergétique et la qualité des environnements intérieurs. C'est le type de croissance durable que Fondaction souhaite soutenir afin de générer des retombées positives pour les collectivités et l'économie québécoise. », ajoute Marie-Josée Rioux, gestionnaire investissement, partenariats impact et durable à Fondaction.

À propos du groupe des Entreprises Serge Fortin

Fondées à Laval en 2005, Les Entreprises Serge Fortin et les Entreprises Serge Fortin Service sont des entreprises québécoises familiales spécialisées dans l'installation et la maintenance de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVAC) pour les secteurs multi-résidentiel, commercial, industriel, privé et institutionnel. L'expertise en design-build, la rigueur et la qualité du service sont au cœur de leurs valeurs depuis plus de 21 ans.

À propos du Groupe NOC

Basé à Laval, Le Groupe NOC est une entreprise québécoise spécialisée en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération. Issu à la base de Nord-Ouest Climatisation, fondée en 2002, le groupe a connu une progression majeure au cours des cinq dernières années avec l'ajout de NOCR, Réfrigération NordSila et NOC Combustion, lui permettant d'offrir une gamme de services beaucoup plus complète aux secteurs commercial, industriel et résidentiel, partout au Québec.

À propos de Ventilation Jean Roy

Basée à Joliette, Ventilation Jean Roy est une entreprise québécoise spécialisée en ventilation institutionnelle, industrielle et commerciale. Depuis sa fondation, elle se distingue par son savoir-faire, sa rigueur d'exécution et sa capacité à accompagner des clients dans des projets techniques complexes. L'entreprise est reconnue pour la qualité de ses installations.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés au Canada et aux États-Unis. Champlain appuie des PME en leur fournissant du capital, du financement et une expertise de gestion pour accélérer leur croissance.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,5 milliards de dollars au 31 mai 2026 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Source : Les Entreprises Serge Fortin, Le Groupe NOC et Ventilation Jean Roy

SOURCE Ventilation Jean Roy

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