Les Producteurs laitiers du Canada avaient demandé à M. Daniel Lefebvre, Chef de l'exploitation et directeur du Centre d'expertise de Lactanet, de présider un groupe d'experts qui se pencheraient sur cet enjeu.

Le groupe de travail d'experts composé de 13 membres s'est réuni sept fois de mars à décembre 2021. Il a aussi sollicité des présentations et des rapports de plusieurs experts externes.

En plus d'un examen complet de la littérature scientifique, le Groupe a également commandé deux efforts de collecte de données :

Analyse, compilation et analyse statistique de la composition en acides gras du lait cru de partout au Canada . Collecte d'échantillons de beurre vendu au détail à travers le Canada aux fins d'analyse du profil des acides gras et des propriétés physiques.

Voici quelques faits saillants du rapport :

La matière grasse du lait est l'une des matières grasses naturelles les plus complexes, contenant plus de 400 acides gras différents.





L'acide palmitique, C16:0, est un acide gras saturé et l'acide gras prédominant dans le lait, indépendamment de ce que les vaches mangent. C'est aussi l'acide gras le plus courant dans les gras animaux et de nombreuses huiles végétales. Les vaches produisent naturellement de l'acide palmitique, ainsi que des centaines d'autres acides gras dans leur lait.





Les ingrédients traditionnels de l'alimentation des vaches contiennent également des acides gras, dont l'acide palmitique. Le supplément alimentaire dérivé du palmier peut contribuer à l'apport en acide palmitique des vaches, mais n'est pas le principal facteur contribuant à la présence d'acide palmitique dans le lait.





La plupart des acides palmitiques présents dans le lait proviennent de la vache qui mange des ingrédients alimentaires traditionnels, principalement du foin, de l'ensilage, de l'herbe et des céréales, et qui en fabrique naturellement dans son pis.





De plus, la composition en acides gras du lait est influencée par une variété d'autres facteurs, y compris la saison, le stade de lactation, le régime alimentaire (influencé par la région géographique) et une gamme d'autres variables.





En ce qui concerne la transformation, la revue de la littérature indique que la manipulation de la crème, la température d'entreposage et le barattage sont des facteurs clés qui peuvent influer sur les propriétés rhéologiques des produits finis, notamment la fermeté et la texture du beurre.

« Après un examen minutieux de la littérature scientifique existante et de nouveaux tests et consultations avec divers experts universitaires et industriels, nous ne pouvons pas conclure que toute augmentation perçue de la dureté du beurre soit uniquement attribuée à l'utilisation de suppléments alimentaires dérivés de l'huile de palme », a déclaré Daniel Lefebvre, président du groupe de travail d'experts. « Il existe une variété de facteurs qui influencent le profil des acides gras du lait qui n'est qu'un des facteurs qui peuvent affecter la consistance du beurre. Nous avons également conclu qu'il existe des lacunes dans le corpus des connaissances qui devraient être comblées et nous avons formulé une série de recommandations qui aideront à mieux cerner les enjeux liés aux propriétés du beurre, tout en garantissant que l'industrie est mieux équipée pour répondre aux attentes des consommateurs. »

Feuillet d'information : Création du groupe de travail, étendue des travaux et biographies

Création du groupe de travail d'experts

Le groupe de travail d'experts comprend d'éminents universitaires et experts au Canada, dont l'expertise est très variée. Tous sont reconnus comme des chefs de file dans leur domaine, avec des spécialisations dans des domaines tels que la nutrition et la santé des bovins laitiers, la durabilité, la science alimentaire et la nutrition humaine. Le groupe comprend également une représentante de l'Association des consommateurs du Canada, et la participation de transformateurs laitiers et d'experts de groupes de producteurs laitiers. Le groupe s'est réuni sept fois de mars à novembre et a aussi sollicité des présentations et des discussions avec plusieurs experts extérieurs.

Étendue des travaux

Le groupe de travail d'experts a défini la portée de ses travaux et a établi les objectifs clés suivants :

Confirmer s'il y a ou s'il y a eu des changements dans les caractéristiques du beurre;

Passer en revue la littérature afin d'évaluer la science actuelle en ce qui concerne :

le palmite dans l'alimentation des vaches



la composition du lait



les techniques de transformation du lait et



la santé et la sécurité des suppléments.

Identifier les lacunes en matière de données ou de recherche;

Examiner le niveau de durabilité des suppléments de palmite;

Évaluer le rôle et la valeur nutritionnelle des suppléments de palmite pour les vaches laitières

Biographies

Les biographies sont disponibles dans l'Annexe 3 du rapport.

