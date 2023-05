TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe de transport ENERGY a reçu le prestigieux prix 2023 des Sociétés les mieux gérées au Canada pour ses excellentes performances, ses pratiques commerciales mondiales et sa croissance régulière.

À l'occasion de son 30ème anniversaire, le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada distingue l'excellence au sein des sociétés privées détenues par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Pour obtenir ce titre, les sociétés sont évaluées en fonction de leur aptitude à diriger dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et de la réussite financière.

« C'est un véritable honneur pour ENERGY d'être nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2023 », a déclaré Michael Cinquino , Co-CEO et président d'ENERGY. « Ce titre témoigne du travail acharné et du dévouement dont ont fait preuve les collaborateurs d'ENERGY, grâce auxquels notre vision s'est concrétisée. »

« Ce prix souligne que faire des affaires de la bonne manière, avec intégrité et en traitant les gens avec respect est payant à long terme », a déclaré Shawn Girard , Co-CEO et Chef de la direction commerciale d'ENERGY. « Nous sommes très heureux de voir ENERGY figurer aux côtés d'entreprises de premier rang qui visent l'excellence et l'innovation dans leur secteur d'activité. »

Les Sociétés les mieux gérées au Canada représente l'un des plus grands programmes de prix du pays, mettant à l'honneur les entreprises innovantes et de classe mondiale.

Des centaines de sociétés entreprenantes rivalisent chaque année pour obtenir cette distinction au terme d'un processus d'évaluation rigoureux et indépendant. Les candidats sont évalués par un comité de jurés indépendant composé de représentants commanditaires du programme et d'invités spéciaux.

32 % de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires du Groupe de transport ENERGY au cours de ces trois dernières années ; 66 % de croissance moyenne du chiffre d'affaires au cours des cinq dernières années : des chiffres qui attestent du succès de son modèle de service axé sur le client dans l'industrie de la logistique.

Dans le programme des Sociétés les mieux gérées de la promotion 2023 figurent des thèmes communs tels qu'une culture centrée sur les personnes, des stratégies ESG efficaces et l'accélération de la numérisation des opérations.

« Les lauréates des Sociétés les mieux gérées de 2023 incarnent les plus hautes normes commerciales canadiennes sur le plan de l'innovation, de l'adaptabilité et de la résilience », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte Private et coresponsable du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Au cours de la dernière année, des entreprises telles que le Groupe de transport ENERGY sont allées de l'avant en s'adaptant continuellement et en relevant avec brio les défis, en saisissant de nouvelles opportunités, en tirant parti des compétences de pointe de l'industrie de manière à optimiser leurs investissements, tout en stimulant une croissance durable. »

À propos du programme des Sociétés les mieux gérées du Canada

Le programme des Sociétés les mieux gérées du Canada représente encore aujourd'hui un label d'excellence pour les entreprises privées canadiennes. Chaque année, et ce depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entreprenantes rivalisent pour obtenir ce prix au terme d'un processus rigoureux et indépendant d'évaluation de leurs compétences et de leurs pratiques en matière de gestion. Les sponsors du programme sont Deloitte Private, CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et TMX Group. Pour plus d'informations, visitez le site www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos du Groupe de transport ENERGY

Fondé en 2007, le Groupe de transport ENERGY est un fournisseur de services logistiques et d'entreposage basé sur les actifs de tierces parties. Il offre des services de logistique et d'entreposage sur le marché nord-américain. ENERGY a son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto, Chicago et Chattanooga. ENERGY peut se targuer d'offrir des solutions personnalisées, novatrices et avantageuses pour tous afin de relever les défis les plus complexes en matière d'expédition et de logistique.

Pour en savoir plus sur ENERGY, visitez notre site web www.shipENERGY.com/fr ou retrouvez-nous sur LinkedIn .

Pour de plus amples informations, contactez :

Adam Pinsky

Directeur du marketing

Groupe de transport ENERGY

+1 (438) 835-6033

[email protected]

SOURCE Le groupe de transport ENERGY