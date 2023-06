Le Groupe de concertation - Premières Nations et Inuit de l'OIIQ sera composé de cinq membres - Soins de santé aux Premières Nations et aux Inuit

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) s'était engagé à donner suite à son énoncé Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le racisme systémique, en mettant en place un groupe de travail qui assurera un suivi des actions entreprises. L'OIIQ présente aujourd'hui les cinq membres qui siègeront à son Groupe de concertation sur l'amélioration des soins aux Premières Nations et Inuit.

À la suite d'un appel de candidatures lancé en avril 2023, le Groupe de concertation sur l'amélioration des soins aux Premières Nations et Inuit, aussi appelé Groupe de concertation - Premières Nations et Inuit, qui commencera son travail à l'automne 2023, est désormais formé et est composé d'une majorité de personnes autochtones.

Le mandat de ce groupe de travail sera d'évaluer les retombées des actions découlant de l'énoncé de position Améliorer les soins aux Premières Nations et aux Inuit en contrant le racisme systémique ou encore d'apporter des pistes de réflexion et d'action concrètes visant à assurer la mise en œuvre de ces actions et objectifs fixés.

« Les circonstances tragiques entourant le décès de Joyce Echaquan ont sonné le glas d'un racisme insidieux, expliquait Luc Mathieu, président de l'OIIQ. De ce fait, en novembre 2021, l'OIIQ avait rendu public son énoncé de position qui propose des recommandations et des pistes d'actions pour contrer le racisme systémique et individuel.

« L'OIIQ s'était alors rapidement engagé à approfondir la réflexion et à adopter des mesures qui contribuent à prévenir et à contrer le racisme dans le système de santé. Le groupe de concertation s'inscrit dans cette foulée.

Membres du Groupe de concertation sur l'amélioration des soins aux Premières Nations et Inuit.

Dannielle Philibert , Abénakise de la communauté Odanak : cheffe de service - soins intensifs et soins coronariens au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec





, Abénakise de la communauté : cheffe de service - soins intensifs et soins coronariens au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Kim Picard-Binet , Huronne-Wendate : infirmière clinicienne au Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent





, Huronne-Wendate : infirmière clinicienne au Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent Amélie Blanchet Garneau , Allochtone, inf., Ph. D. : professeure et titulaire de la Chaire de recherche autochtone en soins infirmiers-IRSC à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal





, Allochtone, inf., Ph. D. : professeure et titulaire de la Chaire de recherche autochtone en soins infirmiers-IRSC à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal Jennifer Petiquay-Dufresne , Atikamekw de la communauté de Manawan : directrice générale au Bureau du Principe de Joyce, Conseil des Atikamekw de Manawan,





, Atikamekw de la communauté de Manawan : directrice générale au Bureau du de Joyce, Conseil des Atikamekw de Manawan, Julie Roussel , Allochtone : infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale - Bureau de soins de proximité Uatik'u au Centre MAMUK, ainsi qu'au Centre santé Marie-Paule Sioui Vincent , Wendake

Nous tenons à remercier les nouveaux membres du groupe de travail pour leur engagement.

Pour en savoir plus

L'OIIQ collabore avec les Premières Nations et les Inuits pour passer à l'action | OIIQ

Découvrir l'histoire, les réalités et les cultures des Premières Nations et des Inuit : un premier pas vers la sécurité culturelle | OIIQ

