MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe Dandurand, à titre d'actionnaire majoritaire, et en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, est heureux d'annoncer que l'acquisition de Station 22, producteur, distributeur et embouteilleur canadien, anciennement connu sous le nom de Maison des Futailles, est maintenant complétée.

« Nous sommes impatients d'accueillir la talentueuse équipe de Station 22 au sein de la famille Dandurand et de marier nos cultures d'entreprise et aptitudes respectives dans un esprit de collaboration », a déclaré Hugues Gauthier, PDG du Groupe Dandurand. « Cette étape importante nous permettra de solidifier un réseau mondial de boissons totalement intégré avec de solides racines au Canada, nous permettant d'offrir un modèle d'affaires tout-en-un qui comprendra l'embouteillage, les options créatives, la distribution, le marketing et la vente. »

Le Groupe Dandurand est une entreprise familiale qui, en 54 ans, a su s'imposer comme un groupe d'envergure en représentation et importation de boissons alcoolisées au Canada. L'organisation gère un portfolio de marques internationales, soigneusement et stratégiquement sélectionnées pour les consommateurs, clients, fournisseurs et partenaires canadiens. Au fil des années, le Groupe Dandurand est devenu synonyme d'excellence dans le milieu des boissons alcoolisées au Canada.

« Le Groupe Dandurand, par son acquisition de Station 22, vient positionner, une fois de plus, sa vaste expertise dans le marché. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis notre investissement dans la Maison des Futailles et nous sommes fiers de s'investir une fois de plus dans cette belle aventure. Le Fonds est privilégié de pouvoir aujourd'hui contribuer à la croissance de cette entreprise familiale et de l'accompagner à atteindre de nouveaux marchés », affirme Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

À PROPOS DU GROUPE DANDURAND (PHILDAN INC)

Avec plus de 240 employés et 54 ans d'expérience, le Groupe Dandurand s'est imposé comme un groupe d'envergure en représentation et importation de boissons alcoolisées au Canada. Le groupe inclut Dandurand, Univins & Spiritueux et GALLEON. C'est la synergie de son portfolio diversifié, composé de fournisseurs stratégiquement sélectionnés, qui fait du Groupe Dandurand une référence incontestée dans l'industrie des boissons alcoolisées au Canada.

À PROPOS DE STATION 22

Station 22 est un producteur, distributeur et embouteilleur fièrement établi au Québec depuis maintenant 100 ans. L'entreprise produit actuellement plus de 6 millions de bouteilles de spiritueux, 48 millions de breuvages en canettes et près de 24 millions de bouteilles de vin, chaque année. L'entreprise exploite une usine située à Montréal et ses produits sont savourés par des millions de consommateur(-trice)s à la grandeur de l'Amérique du Nord. Station 22 était la propriété de Kruger et du Fonds de solidarité FTQ depuis 2006.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: Gabrielle Landry, Conseillère - Le cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], 1-514-843-1902