Le Groupe d'experts sur la finance durable trace la voie à une économie résiliente et à faibles émissions de carbone

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - Comme les Canadiens d'un océan à l'autre ont pu le constater, les changements climatiques nous coûtent déjà beaucoup, qu'il s'agisse des feux de forêt ou des tempêtes de vent plus intenses, ou des inondations plus fréquentes et plus répandues. Nous ne sommes pas seuls. Ces changements se font sentir partout dans le monde.

En 2015, 195 nations se sont engagées en vertu de l'Accord de Paris sur le climat à effectuer la transition à un nouvel avenir à faibles émissions de carbone. Depuis lors, l'Union européenne, le Brésil, la Chine et d'autres pays ont créé une feuille de route financière pour s'assurer de demeurer concurrentiels dans un nouvel ordre économique mondial.

Après des consultations nationales, le Groupe d'experts sur la finance durable (Groupe d'experts) a publié aujourd'hui 15 recommandations qui fournissent au Canada une feuille de route qui lui permettra de demeurer concurrentiel à l'avenir. Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) félicite les quatre membres du Groupe d'experts pour la profondeur et l'étoffement de leurs recommandations et s'engage à collaborer avec les représentants du gouvernement et le secteur financier à contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations et à les façonner.

Le gouvernement fédéral a créé le Groupe d'experts en avril 2018 afin de consulter les chefs de file du milieu des affaires du Canada, y compris les assureurs, au sujet des opportunités reliées à la finance durable, comme le partage d'informations connexes sur le climat. Le Groupe d'experts s'est fondé sur le travail du groupe international TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), dirigé par Michael Bloomberg. Le TCFD a été créé par le Conseil de stabilité financière et était dirigé par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Le TCFD est reconnu dans le monde entier pour son travail novateur à créer des recommandations sur les renseignements connexes au climat que les compagnies peuvent volontairement divulguer pour aider les investisseurs, les prêteurs et autres à prendre des décisions éclairées.

« Alors que les Canadiens ressentent les ramifications financières néfastes des catastrophes naturelles, un cadre de travail financier qui rehausse les connaissances des investisseurs et diminue notre risque collectif, en cette ère de changement climatique imprévisible et changeant, est crucial. Le BAC et ses membres, ont demandé et accueilli la création d'un cadre financier durable, qui sera essentiel à la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. »

- Don Forgeron, Président et chef de la direction, BAC

