L'acquisition permettra d'accélérer la croissance de la boisson prête-à-boire tant appréciée, tout en élargissant le portefeuille du fabricant de White Claw®

CHICAGO, 14 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe d'entreprises Mark Anthony, l'entreprise derrière les boissons qui définissent la catégorie, y compris White Claw® Hard Seltzer, annonce aujourd'hui l'acquisition de The Finnish Long Drink afin d'accélérer la croissance et d'accroître la disponibilité de la marque de prêt-à-boire en pleine croissance en Amérique du Nord.

Le Groupe d’entreprises Mark Anthony a annoncé l’acquisition de The Finnish Long Drink afin d’accélérer la croissance et la disponibilité de la marque de boissons prêtes-à-boire.

« Nous avons toujours mis l'accent sur la création et le développement de marques qui se démarquent dans leur catégorie et qui interpellent les consommateurs », déclare Phil Rosse, chef de la direction du Groupe d'entreprises Mark Anthony. « Long Drink a déjà établi une forte dynamique et une différenciation nette dans le domaine du prête-à-boire, et nous voyons là une véritable occasion de miser sur ce succès en élargissant sa portée et en le proposant à un plus grand nombre de consommateurs. »

Long Drink s'est rapidement imposé comme l'une des marques les plus appréciées dans le domaine du prêt-à-boire, créant ainsi un véritable engouement et une évolution rapide depuis son lancement aux États-Unis. La marque a gagné en popularité auprès des consommateurs, qui apprécient son goût et son histoire emblématique.

Créé par des entrepreneurs finlandais, Mikael Taipale, Ere Manner, Sakari Manninen et l'Américain Evan Burns, The Finnish Long Drink tire parti d'un riche patrimoine qui remonte à la création des « long drinks » par le gouvernement pour les Jeux olympiques d'été d'Helsinki en 1952. Au cours des 70 dernières années, les long drinks sont devenues l'une des boissons les plus populaires en Finlande, mais ce n'est qu'en 2018 que la prochaine génération de Finlandais a exporté cette boisson en Amérique.

« Les long drinks existent en Finlande depuis des générations », déclare Mikael Taipale, cofondateur et directeur financier de The Finnish Long Drink. « Lorsque nous avons lancé The Finnish Long Drink, nous voulions créer une marque riche de traditions pour les générations à venir. »

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur une formidable communauté de fans et sur une équipe qui a fait de The Finnish Long Drink l'une des marques différenciatrices de boissons prêtes-à-boire, mais de nombreux consommateurs ne l'ont toujours pas goûtée », déclare Evan Burns, cofondateur et chef de la direction, The Finnish Long Drink. « En rejoignant le Groupe d'entreprises Mark Anthony pour tirer parti de leur expérience en matière d'expansion de marques emblématiques de boissons prêtes-à-boire, nous offrons une excellente occasion d'accélérer notre croissance et de présenter Long Drink à un public beaucoup plus large. »

En l'espace de quelques années, Long Drink a su séduire des super fans, dont le copropriétaire et acteur Miles Teller.

« Je découvert Long Drink en tant que fan, ça me semblait différent de tout le reste », déclare Teller. « Avec le Groupe d'entreprises Mark Anthony, nous avons le bon partenaire pour présenter la marque à encore plus de personnes, sans perdre de vue la raison première de son succès. »

Le Groupe d'entreprises Mark Anthony a déjà soutenu l'expansion de Long Drink au Canada en tant que distributeur exclusif, contribuant à faire de la marque l'une des offres de prêt-à-boire qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché. Le Groupe Mark Anthony peut maintenant poursuivre sur cette lancée et positionner la marque pour sa prochaine phase de croissance en Amérique du Nord.

À propos du Groupe d'entreprises Mark Anthony :

Mark Anthony est un fabricant de boissons à l'approche entrepreneuriale, dont la philosophie se construit autour de la différenciation, de l'innovation et de la capacité à surprendre. Notre entreprise repose sur des valeurs familiales, une vision audacieuse, une détermination inébranlable à renforcer sans relâche la qualité et à avoir un impact positif sur la vie des consommateurs. Créé en 1972 en tant qu'activité individuelle d'importation de vins, Mark Anthony est aujourd'hui une entreprise internationale de boissons qui comprend un portefeuille de vignobles de luxe, de spiritueux haut de gamme et de marques de boissons emblématiques, notamment White Claw Hard Seltzer, Mike's Hard Lemonade et Cayman Jack Cocktails. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur markanthony.com

À propos de The Finnish Long Drink

Le Long Drink est l'une des catégories d'alcool les plus vendues en Finlande, une légende qui est maintenant disponible en Amérique. La Finlande, qui se remettait encore de la Seconde Guerre mondiale, se préparait à organiser les Jeux d'été de 1952. Pour accueillir les visiteurs du monde entier, le gouvernement a commandé la création d'une boisson alcoolisée rafraîchissante, donnant naissance aux tous premiers « long drinks ».

Aujourd'hui, la nouvelle génération de Finlandais a porté le flambeau en lançant sa version de la boisson alcoolisée la plus emblématique de Finlande en Amérique. The Finnish Long Drink est une passerelle entre les cultures et les générations, une boisson destinée à être partagée entre amis.

Personne-ressource pour les médias

Erin Delahanty

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SOURCE The Mark Anthony Group of Companies