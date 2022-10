Le Groupe CWB et le Groupe Volkswagen Canada collaborent à l'établissement d'un centre de formation FEO spécialisé en réparation de carrosserie

Un centre de formation au service d'Audi et Volkswagen; une première dans l'industrie pour le marché canadien,

MILTON, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe CWB est ravi d'annoncer une nouvelle collaboration des plus excitantes avec le Groupe Volkswagen Canada, soit un centre de formation FEO en réparation de carrosserie pour répondre aux besoins d'Audi et Volkswagen. Notre centre d'excellence pour la formation en réparation sera situé dans les installations du Groupe CWB à Milton. Il proposera un environnement de formation FEO utilisant l'équipement le plus récent et développant les compétences des techniciens pour la réparation des véhicules modernes selon les normes d'usine.

En outre, le centre de formation entend également aider l'industrie par le biais de plusieurs initiatives :

améliorer la compétence des techniciens en réparation, y compris la certification en soudage;

organiser des événements avec Compétences Canada pour attirer les jeunes dans le métier;

soutenir le Women's Industry Network pour attirer les femmes dans l'industrie de la réparation de carrosseries;

pour attirer les femmes dans l'industrie de la réparation de carrosseries; offrir des séances de formation à l'industrie sur les réparations sûres et appropriées (compagnies d'assurance, réparateurs, gouvernement).

« Nous sommes fiers de nous associer au Groupe Volkswagen Canada pour offrir une formation continue à leurs techniciens en réparation automobile afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences et rester compétitifs dans le secteur mondial de l'automobile », a déclaré Bill Gwynne, vice-président, Solutions industrielles, Groupe CWB.

« Le partenariat entre le Groupe Volkswagen Canada et le CWB est un engagement à long terme des deux parties qui sera palpable pour de nombreuses années à venir, non seulement par les techniciens qui bénéficieront de la formation de l'Académie canadienne de réparation de carrosseries (ACRC), mais aussi par les nombreux fournisseurs et fabricants qui se sont engagés à soutenir cette initiative », a affirmé Jon Vieth, directeur du développement des affaires et des ventes du Groupe CWB.

« La création de l'Académie canadienne de réparation de carrosseries est une étape importante pour notre marché, car elle représente le premier centre de formation en réparation de carrosseries de ce type pour tout FEO au Canada. La vision derrière la création de ce centre de formation découle de la participation et du travail acharné de nombreux intervenants, notamment le Groupe Volkswagen Canada inc, le Groupe CWB, les fabricants d'équipement et les distributeurs. Le centre permettra à Volkswagen et Audi de dispenser une formation en réparation de carrosseries afin de soutenir des techniques de réparation sûres et appropriées, conformément aux recommandations de l'usine », a avancé Scott Wideman, directeur du programme de carrosserie du Groupe Volkswagen Canada. « Je tiens à remercier tous les intervenants d'avoir fait de ce rêve une réalité et de leur engagement envers notre vision commune. Les possibilités et le potentiel de l'Académie canadienne de réparation de carrosseries sont énormes, et j'ai hâte de faire progresser la formation et l'avancement de l'industrie de la réparation de carrosseries, surtout à mesure que la technologie des véhicules évolue. Tout cela sera rendu possible grâce à cette réalisation importante : un centre de formation en réparation de carrosseries développé au Canada pour les Canadiens et Canadiennes! »

Le centre de formation à la réparation de carrosseries OEM a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs fournisseurs et distributeurs d'équipements :

Celette Diversitech Equipment Solutions Filco Inc. Flatline SSI Fronius Canada Pro Spot International Spanesi Americas Titanium Tools Wielander & Schill

