Le Groupe CSA devient le premier fournisseur canadien de services d'essai, d'inspection et de certification pour les EPI de catégorie médicale

Des tests et une certification complète des EPI sont désormais disponibles pour protéger les travailleurs de première ligne

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Dans le contexte de la lutte contre la COVID-19, la demande en équipements de protection individuelle (EPI) de qualité médicale ne cesse d'augmenter. Il devient donc essentiel de s'assurer que ces équipements soient disponibles et sécuritaires au Canada. Il n'existait à ce jour aucun fournisseur national de services de contrôle et de certification des EPI de qualité médicale. Aujourd'hui, le Groupe CSA a annoncé l'ouverture d'un laboratoire accrédité et spécialisé dans le contrôle et la certification des EPI de qualité médicale.

Ce nouveau laboratoire sera basé au siège du Groupe CSA à Toronto. Il permettra de tester et de certifier les EPI de qualité médicale, notamment les masques, les masques respiratoires filtrants, les gants médicaux, les rideaux de protection et les vêtements tels que les sarraus chirurgicaux et d'isolement, destinés à être utilisés dans tout le Canada.

« Chez Groupe CSA, nous nous sommes engagés à protéger les Canadiens qui sont en première ligne face à la COVID-19 chaque jour », a déclaré David Weinstein, président et directeur général du Groupe CSA. « Les capacités de notre nouvelle installation à la fine pointe de la technologie constituent une étape importante pour contribuer à garantir la sécurité des équipements de protection essentiels sur lesquels les Canadiens comptent. Nous sommes unis dans cette démarche et nous nous engageons à soutenir et à protéger les professionnels de la santé et le public. »

Les masques, respirateurs, blouses, rideaux de protection et gants seront soumis à des tests rigoureux pour contrôler leur conformité avec les normes de sécurité les plus récentes et les plus applicables. Les produits certifiés devraient donner confiance aux utilisateurs de ces produits - ceux qui sont les plus susceptibles d'être exposés à la COVID-19 et au risque d'infection - qui comptent sur les EPI pour leur sécurité.

« Les fabricants ont augmenté leurs efforts depuis le début de la pandémie pour répondre à la forte demande d'EPI », a déclaré Dana Parmenter, vice-présidente commerciale du Groupe CSA. « La création de cette installation permettra aux fabricants de vérifier la sécurité de leurs produits ici même au Canada, ce qui contribuera à atténuer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et améliorer l'accès aux EPI. Les EPI de qualité médicale certifiés par la CSA peuvent offrir aux travailleurs de première ligne, aux personnes immunodéprimées et à tous les Canadiens une protection de haute qualité et une plus grande tranquillité d'esprit. »

Le Groupe CSA entame également le processus de collaboration avec les parties prenantes et les agences gouvernementales afin de développer des normes canadiennes pour les EPI de qualité médicale. L'absence de normes canadiennes et de capacités de contrôle nationales a créé un risque pour la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

À propos du Groupe CSA

Le Groupe CSA est une organisation mondiale qui se consacre à la sécurité, au bien collectif et à la durabilité. Nous sommes un chef de file dans l'élaboration de normes, la mise à l'essai et la certification sur la scène internationale, y compris au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Notre mandat est de rehausser les normes du futur. Pour en savoir plus sur le Groupe CSA, consultez le www.csagroup.org.

SOURCE Groupe CSA

