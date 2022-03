TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - Santé publique Ontario (SPO) et l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto sont heureuses d'annoncer que le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID‑19 (groupe consultatif scientifique) passera aux mains de SPO le 4 avril 2022.

Le fait de placer le groupe consultatif scientifique sous la responsabilité et la supervision de SPO offrira au groupe un siège permanent, ce qui contribuera à renforcer les ressources de la province et à assurer le maintien de relations solides avec la grande communauté universitaire. SPO travaillera en collaboration avec le groupe consultatif scientifique pour continuer à donner au gouvernement et au grand public des conseils scientifiques et techniques crédibles et indépendants pour orienter la relance ainsi que la préparation et la réponse aux futures crises de santé publique en Ontario.

« Les conseils indépendants, transparents et basés sur les preuves du groupe consultatif scientifique ont joué un rôle central dans la gestion provinciale de la pandémie ces deux dernières années. Le groupe était jusqu'ici chapeauté par l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto. En faisant de SPO son nouveau siège permanent, nous assurons la continuité non seulement de ses précieuses contributions à la gestion de la crise, mais aussi de la collaboration entre les partenaires du gouvernement, de la santé publique et du milieu universitaire. »

- Pr Adalsteinn Brown, coprésident du groupe consultatif scientifique et doyen de l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto

« SPO est contente d'accueillir le groupe consultatif scientifique. Elle se réjouit de pouvoir continuer à soutenir ses efforts pour fournir des conseils scientifiques et techniques crédibles et indépendants qui éclairent la relance et orienteront la préparation et la réponse du gouvernement aux futures crises sanitaires. »

- Dr Brian Schwartz, coprésident du groupe consultatif scientifique et vice-président de Santé publique Ontario

À la suite de la transition, le groupe continuera :

de réunir des experts indépendants, bénévoles et impartiaux;

de faire preuve de transparence quant à sa composition, sa reddition de comptes et ses conflits d'intérêts, et de publier ses rapports sur son site Web, demeurant fidèle aux principes qu'on lui connaît;

de suivre son mandat actuel, qu'on trouve sur son site Web. Dans les prochains mois, SPO et le groupe travailleront ensemble à l'élaboration d'un nouveau mandat, qui garantira la viabilité du groupe au fil du temps, et qui pourra être élargi au besoin assurant sa pérennité et sa flexibilité (capacité à adapter sa taille selon les besoins, en cas d'urgence et selon la situation).

Le Dr Brian Schwartz et le Pr Adalsteinn Brown continueront de coprésider et d'encadrer le groupe.

Les travaux du groupe consultatif scientifique s'inscrivent dans le rôle et le mandat de SPO d'adresser des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux unités de santé publique et aux partenaires en santé. En outre, SPO accueille déjà divers comités consultatifs externes formés d'experts multidisciplinaires de partout en Ontario, lesquels s'unissent pour offrir leur leadership, leur expertise scientifique et technique, leurs pratiques exemplaires et leurs recommandations au secteur de la santé sur toutes sortes de questions sanitaires.

À propos de Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca . Pour les plus récentes nouvelles de SPO, suivez-nous sur Twitter : @publichealthON.

À propos de l'École de santé publique Dalla Lana

L'École de santé publique Dalla Lana est une faculté de l'Université de Toronto et la plus importante école dans ce domaine au Canada. Notre communauté réunit des enseignants de renommée internationale, des étudiants, des praticiens, des décideurs et des citoyens. Nous sommes un lieu de création du savoir, éduquons les initiateurs de changement, faisons progresser la pratique et traçons la voie en vue de l'obtention de meilleurs résultats sur le plan de la santé de la population et au sein des systèmes de santé à l'échelle locale, nationale et internationale. Joignez-vous à nous et soyez à l'avant-garde du changement dans le domaine de la santé!

