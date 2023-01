OTTAWA, ON, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada a publié son rapport annuel, intitulé Être concurrentiel et se démarquer dans un avenir carboneutre, qui présente des solutions concrètes que le gouvernement du Canada doit mettre en œuvre par la mobilisation de toutes les couches de la société afin que le Canada profite d'une économie carboneutre mondiale, accélère l'atteinte d'une économie carboneutre et assure une prospérité propre pour les générations à venir.

Le Canada s'est engagé à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 et en atteignant la carboneutralité d'ici 2050. Il a jeté des fondements crédibles pour atteindre ces cibles, mais il doit rester au premier rang du mouvement vers la carboneutralité pour assurer sa compétitivité au sein de l'économie mondiale, préserver le bien-être de la population, créer de bons emplois compatibles avec la carboneutralité et attirer des investissements pour tirer profit des avantages concurrentiels. Pour atteindre les objectifs du Canada en matière de climat, il est primordial de compter sur des conseils indépendants et de mobiliser l'ensemble de la population en vue d'une transformation dans tous les secteurs de l'économie.

Le rapport au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique comporte 25 recommandations en lien avec les trois champs d'enquête du Groupe consultatif pour la carboneutralité relevés pour 2022-2023 : gouvernance carboneutre, politique industrielle de carboneutralité et systèmes énergétiques carboneutres. Les recommandations ont été éclairées par la participation de plus de 100 décideurs et experts, notamment des experts de l'industrie, des universitaires, des organisations et associations non gouvernementales et des titulaires de droits autochtones. Il faut procéder sans tarder à la mise en œuvre de ces mesures pour arriver à créer un avenir carboneutre prospère pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. La transition vers la carboneutralité, c'est la course de notre génération, et il importe de s'y attarder avec toute urgence.

Créé à l'origine en février 2021 et officialisé en vertu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité en juin 2021, le Groupe consultatif pour la carboneutralité a pour mandat de fournir des conseils indépendants au ministre de l'Environnement et du Changement climatique en ce qui concerne l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. À son tour, la Loi exige du ministre qu'il réponde publiquement aux conseils formulés dans le rapport annuel dans un délai de 120 jours.

En 2023, le Groupe consultatif continuera d'approfondir ses conseils.

Points forts

Être concurrentiel et se démarquer dans un avenir carboneutre est le troisième rapport présenté au ministre de l'Environnement et du Changement climatique depuis la création du Groupe consultatif pour la carboneutralité, et le premier rapport annuel légiféré en vertu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

est le troisième rapport présenté au ministre de l'Environnement et du Changement climatique depuis la création du Groupe consultatif pour la carboneutralité, et le premier rapport annuel légiféré en vertu de la Le rapport annuel du Groupe consultatif contient 25 conseils dans trois domaines prioritaires : (1) la gouvernance carboneutre, (2) la politique industrielle de carboneutralité et (3) les systèmes énergétiques carboneutres.

Pour éclairer ce rapport annuel, le Groupe consultatif a organisé des séances d'information, des tables rondes et des activités de participation à des conférences à l'intention de toute une gamme de décideurs et d'experts, notamment des experts du secteur, des universitaires, des organismes autochtones, des représentants syndicaux et des organismes non gouvernementaux. Il a également reçu des commentaires par courrier électronique de la part de membres du public.

En juin 2023, un résumé de ce qui a été entendu dans le cadre des activités de mobilisation du Groupe consultatif sera publié sur notre site Web.

Liens

Citations

« Alors que les plans climatiques établis à ce jour jettent une assise solide en vue de la carboneutralisation, il faut faire comprendre à tous et à toutes que l'élimination des émissions de gaz à effet de serre de l'économie de manière à atteindre la carboneutralité est fondamentalement différente de la réduction des gaz à effet de serre. Les changements progressifs apportés à nos systèmes actuels ne permettront tout simplement pas de créer des systèmes fonctionnels et carboneutres d'ici 2050. Nous devons définir dès maintenant les systèmes futurs nécessaires afin de disposer de suffisamment de temps pour les bâtir d'ici 2050 ».

- Dan Wicklum, coprésident, Groupe consultatif pour la carboneutralité

« Pour tirer parti des avantages de la carboneutralité d'ici 2050, il faudra des transformations sans précédent de l'économie et des systèmes énergétiques du Canada, qui dépendent tous deux d'un engagement collectif ferme en faveur d'objectifs concertés ».

- Marie-Pierre Ippersiel, coprésidente, Groupe consultatif pour la carboneutralité

SOURCE Le Groupe consultatif pour la carboneutralité