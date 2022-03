OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le Groupe consultatif pour la carboneutralité publie sa proposition concernant le Plan de réduction des émissions du Canada de 2030. Le Goupe consultatif est établi en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité et est chargé de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte d'émissions nettes nulles d'ici 2050.

Notre proposition fournit des conseils sur les améliorations précises à apporter aux programmes fédéraux existants et propose de nouvelles mesures que le gouvernement du Canada devrait envisager pour aider à atteindre son objectif de 2030, soit une réduction de 40 à 45 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005.

Les conseils sont fondés sur les cinq valeurs fondamentales et les cinq principes de conception du Groupe consultatif pour la carboneutralité, énoncés dans notre première publication Trajectoires vers la carboneutralité : Observations initiales, et reposent sur nos activités de mobilisations, nos analyses et nos délibérations. Comme l'ont demandé les ministres fédéraux de l'Environnement et du Changement climatique et des Ressources naturelles, la proposition Groupe consultatif pour la carboneutralité comprend également des principes directeurs clés pour guider le gouvernement dans l'élaboration d'objectifs quantitatifs quinquennaux de réduction des émissions pour le secteur pétrolier et gazier.

Le Groupe consultatif tient à remercier les centaines de personnes, d'entreprises, de gouvernements et d'organisations qui ont participé à notre processus de mobilisation. Les idées et les points de vue qui ont été partagés avec nous ont permis d'éclairer notre réflexion et nos conseils. Le Groupe consultatif pour la carboneutralité continuera de consulter les Canadiens dans les mois et les années à venir.

Points saillants

Le présent document représente l'avis indépendant du Groupe consultatif pour la carboneutralité en ce qui concerne le plan de réduction des émissions du Canada de 2030. Il est axé sur les quatre champs d'enquête que nous avons établis pour notre première année : la gouvernance, les bâtiments, le transport et le pétrole et le gaz.

Nous avons identifié 40 conseils dans nos quatre champs d'enquête afin d'éclairer le processus décisionnel fédéral visant à réduire, d'ici 2030, les émissions de GES du Canada de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005.

Notre proposition comprend également des conseils sur les principes directeurs clés pour contribuer à l'élaboration d'objectifs quantitatifs quinquennaux de réduction des émissions pour le secteur pétrolier et gazier, comme l'ont demandé les ministres fédéraux de l'Environnement et du Changement climatique et des Ressources naturelles.

Pour étayer son avis, le Groupe consultatif pour la carboneutralité a mené une série d'activités de mobilisation au cours de l'été et de l'automne 2021 et au début de 2022, notamment en organisant des séances d'information et des tables rondes avec un éventail de décideurs et d'experts, y compris des représentants syndicaux, des organisations autochtones, des entreprises pétrolières et gazières et des organisations non gouvernementales. Nous avons également reçu plus de 1 200 soumissions et commentaires par le biais de notre site Web.

Un résumé de ce qui a été entendu dans le cadre des activités d'engagement du Groupe consultaif sera publié sur notre site Web en avril 2022.

Citations

« Nous sommes heureux de donner notre avis sur le plan de réduction des émissions du Canada de 2030. La crise climatique et l'atteinte de l'objectif de carboneutralité ne sont pas seulement des questions environnementales -- elles touchent toutes les parties de la société. Un leadership partagé, où chacun contribue dans ses domaines de décision et d'influence, est impératif pour mettre le Canada sur la voie de l'atteinte des émissions nettes zéro d'ici 2050. »

- Marie-Pierre Ippersiel, coprésidente

« Le Canada a dépassé le stade où des ajustements progressifs sont suffisants -- il est essentiel que notre pays atteigne son objectif de réduction des émissions en 2030 après avoir raté la cible pendant des décennies. L'avis du Groupe consultatif pour la carboneutralité concernant le Plan de réduction des émissions du Canada de 2030 identifie les mesures concrètes que le gouvernement du Canada devrait prendre pour combler l'écart et atteindre son objectif de 2030, tout en soutenant les voies les plus probables pour que le Canada atteigne des émissions nettes zéro d'ici 2050. »

- Dan Wicklum, coprésident

Liens

À propos de

Le Groupe consultatif pour la carboneutralité est un groupe d'experts non partisan établi en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Il a pour mandat de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte d'émissions nettes zéro d'ici 2050, y compris des cibles de gaz à effet de serre et des plans pour atteindre ces cibles. Le Groupe consultatif pour la carboneutralité a également pour mandat de conduire des activités de mobilisation des Canadiens sur la question de la carboneutralité.

