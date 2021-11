« Cette reconnaissance est un hommage rendu à nos associés, qui incarnent nos valeurs et notre vision au quotidien », a déclaré Saajid Khan, PDG, Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « Nous savons qu'une culture d'entreprise n'est pas seulement un programme ou un service dans une entreprise. C'est quelque chose que nos associés apportent avec eux au travail chaque jour, avec leur passion pour les aliments et le service, et leur enthousiasme sincère à partager de belles expériences avec nos clients. Je ressens une immense gratitude à travailler avec des gens aussi spéciaux. »

Sous la direction de Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d'entreprise du Groupe Compass Canada, l'entreprise a mis en place une culture d'entreprise centrée sur les associés, en commençant par notre programme « engagement en matière de leadership » - Axés sur l'empathie. Axés sur le partage. Axés sur une vision. Axés sur les résultats, qui a été lancé en 2018. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le succès de cet engagement se concrétise encore davantage. Voici quelques-unes des considérations spécifiques pour cette reconnaissance :

L'accent mis sur le mieux-être des associés par le lancement de leur site de ressources en santé mentale maintenant , un programme de primes pour le mieux-être mental à l'échelle de l'entreprise et l'élargissement des avantages sociaux pour inclure d'autres praticiens en santé mentale.

par le lancement de leur site de ressources en santé mentale , un programme de primes pour le mieux-être mental à l'échelle de l'entreprise et l'élargissement des avantages sociaux pour inclure d'autres praticiens en santé mentale. CompassFIRST, une initiative axée sur le retour au travail des associés par le biais d'un redéploiement dans de nouvelles installations ou des postes salariés ouverts. À ce jour, CompassFIRST a permis de retourner des centaines d'associés à des postes actifs au sein de l'entreprise.

par le biais d'un redéploiement dans de nouvelles installations ou des postes salariés ouverts. À ce jour, CompassFIRST a permis de retourner des centaines d'associés à des postes actifs au sein de l'entreprise. La promesse d'écouter, d'apprendre et d'agir sur la diversité, l'équité et l'inclusion par l'entremise de programmes offerts en association avec leurs Conseils d'action en diversité et inclusion, y compris le panel sur le leadership du Mois de l'histoire des Noirs, le clavardage au coin du feu avec des dirigeants autochtones, la célébration de la diversité sur les canaux sociaux et la traduction de matériel essentiel en plusieurs langues pour les associés.

par l'entremise de programmes offerts en association avec leurs Conseils d'action en diversité et inclusion, y compris le panel sur le leadership du l'histoire des Noirs, le clavardage au coin du feu avec des dirigeants autochtones, la célébration de la diversité sur les canaux sociaux et la traduction de matériel essentiel en plusieurs langues pour les associés. Le soutien aux communautés et à l'environnement grâce à des initiatives comme le programme Engage416 des Services de police de Toronto et un partenariat avec la Fondation Jamaal Magloire qui aide à préparer les élèves à la rentrée scolaire grâce au don de iPad et de fournitures scolaires

et à l'environnement grâce à des initiatives comme le programme Engage416 des Services de police de et un partenariat avec la Fondation Jamaal Magloire qui aide à préparer les élèves à la rentrée scolaire grâce au don de iPad et de fournitures scolaires Des programmes de reconnaissance qui célèbrent les excellents associés, y compris la relance de programmes pour soutenir les primes de reconnaissance instantanées pour les membres de l'équipe et la célébration des héros de première ligne qui ont œuvré pendant la pandémie sur les réseaux sociaux.

« Chez Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise stimule le rendement et que c'est le plus grand atout de votre organisation », a déclaré Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Most AdmiredMC du Canada. « Chacun des récipiendaires du prix 2021 place la culture d'entreprise au centre de tout ce qu'il fait et démontre un engagement envers cette culture en tant qu'avantage concurrentiel. Ils donnent un excellent exemple de la façon dont l'élaboration et le maintien d'une culture d'entreprise de haute performance peuvent générer une croissance et un rendement incroyables. »

Le Groupe Compass Canada acceptera ce prix lors des célébrations de remise des prix sur les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada le 31 mars 2022.

Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe du Groupe Compass Canada, consultez les postes disponibles ici .

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés travaillant dans plus de 2 200 emplacements dans l'ensemble du pays. Notre entreprise offre des services alimentaires et de soutien dans des secteurs clés, notamment dans des établissements sportifs et de divertissement, des salles à manger et des cafétérias d'entreprises, des écoles, des universités, des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et des plate-formes pétrolières. Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2021, un prix qui honore les organisations canadiennes de premier plan pour leur culture d'entreprise qui aide à améliorer leur rendement et leur avantage concurrentiel, en plus d'avoir été nommé comme Great Place to WorkMD en 2022, 2021 et 2020, et comme Greater Toronto Area Top Employer en 2021.

À propos de Waterstone Human Capital :

Chez Waterstone Human Capital, nous inspirons les organisations à bâtir des cultures d'entreprise de haute performance. Nous sommes une société de conseil en gestion du capital humain spécialisée dans la recherche de cadres, la mesure et l'évaluation des cultures d'entreprise, ainsi que dans la formation et le développement en leadership. Nous avons aidé avec succès des centaines d'organisations à forte croissance axées sur l'entrepreneuriat partout en Amérique du Nord à recruter, à mesurer et à former pour l'adéquation. Waterstone est également le fondateur des programmes pour PDG Canada's Most AdmiredMC Corporate Cultures et Canada's Most AdmiredMC. Ces programmes nationaux reconnaissent chaque année les organisations et les PDG canadiens de premier plan, pour avoir favorisé des cultures d'entreprise qui améliorent le rendement et aident à maintenir un avantage concurrentiel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com

