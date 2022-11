Les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 50 % sur

les spectacles de tournée et les spectacles résidents.

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil propose des rabais extraordinaires pendant le Vendredi Fou et le Cyber Lundi pour ses spectacles de tournée et ses spectacles résidents présentés en Amérique du Nord. Les clients peuvent profiter de réductions allant de 15 % à 50 % sur les productions uniques en leur genre. Les offres sont valables pour certaines représentations (des restrictions de dates peuvent s'appliquer).

Spectacles résidents du Cirque du Soleil à Las Vegas

Les six spectacles résidents de Las Vegas proposent des offres spéciales de billets allant jusqu'à 50 % de réduction sur les achats effectués entre le 25 et le 28 novembre et une réduction allant jusqu'à 35 % sur les achats de billets effectués entre le 21 et le 24 novembre et entre le 29 novembre et le 4 décembre pour les spectacles suivants : « O™» au Bellagio Resort & Casino, Michael Jackson ONE™ au Mandalay Bay Resort and Casino, The Beatles™ LOVE™ au Mirage Hotel & Casino, KÀ™ au MGM Grand Hotel & Casino, MAD APPLE au New York-New York Hotel & Casino et Mystère™ au Treasure Island Hotel & Casino. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter le site www.cirquedusoleil.com/las-vegas-shows.

Spectacles de tournée du Cirque du Soleil en Amérique du Nord

Les spectacles de tournée au Canada et aux États-Unis, Corteo, KOOZA, KURIOS™ - Cabinet of Curiosities, et la toute nouvelle production du Cirque du Soleil, Cirque du Soleil ECHO, dont la première aura lieu en 2023, offrent jusqu'à 30 % de réduction sur certaines représentations et sur les catégories de prix pour les billets achetés entre le 22 et le 28 novembre. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter le site www.cirquedusoleil.com.

Drawn to Life à Disney Springs à Orlando

L'impressionnante collaboration créative entre le Cirque du Soleil et Disney Animation, Drawn to Life, offre jusqu'à 25 % de réduction sur certaines représentations en 2023, pour les achats effectués entre le 22 et le 28 novembre. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter le site www.cirquedusoleil.com/drawn-to-life.

'Twas The Night Before…

La version colorée et amusante du classique de Noël, 'Twas The Night Before..., offre 30% de réduction sur certaines représentations à Dallas, Phoenix et Detroit. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter le site www.cirquedusoleil.com/twas-the-night-before.

Cirque Dreams Holidaze

Le spectacle annuel des Fêtes, Cirque Dreams Holidaze, sera présenté dans plus de 40 villes américaines du 19 novembre au 31 décembre. Des rabais pour le Black Friday et le Cyber Monday seront offerts dans certains marchés. Pour trouver un spectacle dans une ville près de chez vous, visitez le site www.cirquedreams.com.

PAW Patrol Live!

Économisez 25 % sur les billets avec le code de réduction CYBER25 pour certaines représentations de PAW Patrol Live ! pendant la « SEMAINE CYBARK ». Voyez vos chiots préférés de la série animée pour enfants de Nickelodeon sur scène ! Visitez www.pawpatrolive.com pour trouver une ville près de chez vous ! Offre valable du 28 novembre 2022 à 10h00 au 2 décembre 2022 à 22h00. Sous réserve de disponibilité. Rabais admissible sur certains sièges. Limite de neuf billets par client. L'offre ne s'applique pas aux VIP. Ne peut être combinée à d'autres offres ou aux billets achetés précédemment. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Aucune valeur en espèces. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.

Blue Man Group à Las Vegas

Le phénomène international du divertissement, Blue Man Group à Las Vegas, qui se produit à l'hôtel et au casino Luxor, propose des réductions pour le Black Friday et le Cyber Monday : 30 % de réduction sur les achats entre le 22 et le 24 novembre et entre le 29 novembre et le 4 décembre, et 50 % de réduction sur les achats entre le 25 et le 28 novembre. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, veuillez consulter www.blueman.com/las-vegas.

Blue Man Group

Du 22 au 28 novembre, les fans pourront bénéficier d'une réduction de 50 % sur les billets pour les spectacles du Blue Man Group à Chicago, Boston, New York et dans 11 villes en tournée, notamment : Nashville, TN ; Anchorage, AK ; St. Louis, MO ; Sarasota, FL ; Bangor, ME ; Dayton, OH ; New Haven, CT ; Orange Park, FL ; Philadelphie, PA ; West Palm Beach, FL ; et Pittsburgh, PA. Pour plus d'informations, et pour l'achat de billets, veuillez consulter le site www.blueman.com.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise d'origine canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com.

